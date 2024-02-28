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США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов - РИА Новости, 28.02.2024
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00:05 28.02.2024 (обновлено: 00:38 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ssha-1929882312.html
США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов
США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов - РИА Новости, 28.02.2024
США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов
США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину, заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:05
2024-02-28T00:38
сша
украина
в мире
анатолий антонов
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину, заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации&quot;, — сказал Антонов, чей комментарий поступил в распоряжение журналистов.По мнению дипломата, Пентагону следует вспомнить об азах международной политики, учитывая особую ответственность России и США за стратегическую стабильность."Возвращение к принципу неделимости безопасности — единственный способ предотвращения конфликтов", — указал глава дипмиссии в Вашингтоне.Российский посол также обратил внимание на запись в социальных сетях Сухопутных войск США применительно к выпущенному днем докладу о российских войсках. В документе Россия названа "врагом" США, что, по мнению Антонова, "вызывает глубокую озабоченность".Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не станут отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Как указал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, такой шаг втянет его страну в состояние войны с Россией. Представитель правительства Испании Пилар Алегриа также не поддержала идею президента Франции.Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что вариант переброски военнослужащих на Украину не обсуждается. Похожее заявление сделал и глава польского правительства Дональд Туск.Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции. Венгрия, которая с начала конфликта занимает жесткую позицию и отказывается отправлять оружие и солдат в бывшую советскую республику, в очередной раз подтвердила ее. По словам главы МИД Петера Сийярто, войну надо не углублять и расширять, а заканчивать.О том, что некоторые страны НАТО и ЕС рассматривают возможность на основе двусторонних договоренностей перебросить военных на Украину, накануне также сообщил глава правительства Словакии Роберт Фицо. Тогда же он заверил, что Братислава на это не пойдет.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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сша, украина, в мире, анатолий антонов, министерство обороны сша, россия
США, Украина, В мире, Анатолий Антонов, Министерство обороны США, Россия
США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов

Антонов: США понимают, чем опасна отправка их союзниками войск на Украину

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину, заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", — сказал Антонов, чей комментарий поступил в распоряжение журналистов.

По мнению дипломата, Пентагону следует вспомнить об азах международной политики, учитывая особую ответственность России и США за стратегическую стабильность.
"Возвращение к принципу неделимости безопасности — единственный способ предотвращения конфликтов", — указал глава дипмиссии в Вашингтоне.
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Макрон все-таки решил повоевать с Россией
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Российский посол также обратил внимание на запись в социальных сетях Сухопутных войск США применительно к выпущенному днем докладу о российских войсках. В документе Россия названа "врагом" США, что, по мнению Антонова, "вызывает глубокую озабоченность".
Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не станут отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине.
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В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.

Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, глава МИД Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".

Как указал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, такой шаг втянет его страну в состояние войны с Россией. Представитель правительства Испании Пилар Алегриа также не поддержала идею президента Франции.
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что вариант переброски военнослужащих на Украину не обсуждается. Похожее заявление сделал и глава польского правительства Дональд Туск.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции. Венгрия, которая с начала конфликта занимает жесткую позицию и отказывается отправлять оружие и солдат в бывшую советскую республику, в очередной раз подтвердила ее. По словам главы МИД Петера Сийярто, войну надо не углублять и расширять, а заканчивать.
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О том, что некоторые страны НАТО и ЕС рассматривают возможность на основе двусторонних договоренностей перебросить военных на Украину, накануне также сообщил глава правительства Словакии Роберт Фицо. Тогда же он заверил, что Братислава на это не пойдет.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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