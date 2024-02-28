https://ria.ru/20240228/ssha-1929882312.html

США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов

США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов - РИА Новости, 28.02.2024

США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину, заявил Антонов

США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину, заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T00:05

2024-02-28T00:05

2024-02-28T00:38

сша

украина

в мире

анатолий антонов

министерство обороны сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину, заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", — сказал Антонов, чей комментарий поступил в распоряжение журналистов.По мнению дипломата, Пентагону следует вспомнить об азах международной политики, учитывая особую ответственность России и США за стратегическую стабильность."Возвращение к принципу неделимости безопасности — единственный способ предотвращения конфликтов", — указал глава дипмиссии в Вашингтоне.Российский посол также обратил внимание на запись в социальных сетях Сухопутных войск США применительно к выпущенному днем докладу о российских войсках. В документе Россия названа "врагом" США, что, по мнению Антонова, "вызывает глубокую озабоченность".Накануне пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не станут отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Как указал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, такой шаг втянет его страну в состояние войны с Россией. Представитель правительства Испании Пилар Алегриа также не поддержала идею президента Франции.Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что вариант переброски военнослужащих на Украину не обсуждается. Похожее заявление сделал и глава польского правительства Дональд Туск.Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции. Венгрия, которая с начала конфликта занимает жесткую позицию и отказывается отправлять оружие и солдат в бывшую советскую республику, в очередной раз подтвердила ее. По словам главы МИД Петера Сийярто, войну надо не углублять и расширять, а заканчивать.О том, что некоторые страны НАТО и ЕС рассматривают возможность на основе двусторонних договоренностей перебросить военных на Украину, накануне также сообщил глава правительства Словакии Роберт Фицо. Тогда же он заверил, что Братислава на это не пойдет.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929873098.html

https://ria.ru/20240227/voyna-1929878265.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240227/lavrov-1929803548.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, в мире, анатолий антонов, министерство обороны сша, россия