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Кандидаты в президенты России оценили перспективы окончания СВО - РИА Новости, 28.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:43 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1930036642.html
Кандидаты в президенты России оценили перспективы окончания СВО
Кандидаты в президенты России оценили перспективы окончания СВО - РИА Новости, 28.02.2024
Кандидаты в президенты России оценили перспективы окончания СВО
Специальная военная операция должна быть завершена на условиях России, считают кандидаты на должность президента РФ, выступающие на дебатах. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:43
2024-02-28T16:43
выборы президента россии — 2024
россия
безопасность
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальная военная операция должна быть завершена на условиях России, считают кандидаты на должность президента РФ, выступающие на дебатах. "Сегодня для нас перспектива одна - полный разгром Украины, принуждение к капитуляции и на наших условиях вести переговоры", - сказал кандидат от КПРФ Николай Харитонов во время дебатов на вопрос, как они оценивают перспективы окончания СВО в ближайшие год-два и какой результат приемлем для РФ. Кандидат отметил, что после СВО обязательно наступит мир. "Россия с народом Украины не воюет, украинцы - наш братский народ", - подчеркнул Харитонов. В свою очередь кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков сообщил, что не приемлет риторику, что нужно "испепелить в ядерный пепел" Украину, и призвал говорить о том, как достигнуть устойчивого, настоящего мира. "Нужно вести переговоры, нужно садиться за стол переговоров и договариваться. Сложно это? Сложно. Но важно, чтобы такой мир, который был бы достигнут, он был бы на наших условиях, потому что никому не нужна заморозка конфликта", - сообщил Даванков. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Россия не начинала войну, но она ее закончит. "(Надо - ред.) прекратить, у нас есть такие военные возможности, у наших вооруженных сил, поставку "Хаймарсов", "Абрамсов", они все равно будут уничтожены. Первые "Абрамсы" уничтожены в Авдеевке и все остальные сгорят. Но лучше, конечно, не допустить их попадания в зону СВО, (надо) парализовать железнодорожную систему Украины и прекратить тем самым поставку бронетехники из польского Жешува через Львов", - сказал Слуцкий. Политик заявил, что надо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы. "Надо завершать СВО в нынешнем году", - сказал Слуцкий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, безопасность, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, вооруженные силы рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Безопасность, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Вооруженные силы РФ
Кандидаты в президенты России оценили перспективы окончания СВО

Кандидаты в президенты: завершение спецоперации должно быть на условиях России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики
Бойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Бойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальная военная операция должна быть завершена на условиях России, считают кандидаты на должность президента РФ, выступающие на дебатах.
"Сегодня для нас перспектива одна - полный разгром Украины, принуждение к капитуляции и на наших условиях вести переговоры", - сказал кандидат от КПРФ Николай Харитонов во время дебатов на вопрос, как они оценивают перспективы окончания СВО в ближайшие год-два и какой результат приемлем для РФ.
Кандидат отметил, что после СВО обязательно наступит мир. "Россия с народом Украины не воюет, украинцы - наш братский народ", - подчеркнул Харитонов.
В свою очередь кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков сообщил, что не приемлет риторику, что нужно "испепелить в ядерный пепел" Украину, и призвал говорить о том, как достигнуть устойчивого, настоящего мира. "Нужно вести переговоры, нужно садиться за стол переговоров и договариваться. Сложно это? Сложно. Но важно, чтобы такой мир, который был бы достигнут, он был бы на наших условиях, потому что никому не нужна заморозка конфликта", - сообщил Даванков.
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Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Россия не начинала войну, но она ее закончит. "(Надо - ред.) прекратить, у нас есть такие военные возможности, у наших вооруженных сил, поставку "Хаймарсов", "Абрамсов", они все равно будут уничтожены. Первые "Абрамсы" уничтожены в Авдеевке и все остальные сгорят. Но лучше, конечно, не допустить их попадания в зону СВО, (надо) парализовать железнодорожную систему Украины и прекратить тем самым поставку бронетехники из польского Жешува через Львов", - сказал Слуцкий.
Политик заявил, что надо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы. "Надо завершать СВО в нынешнем году", - сказал Слуцкий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияБезопасностьЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВооруженные силы РФ
 
 
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