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Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино
Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино - РИА Новости, 28.02.2024
Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино
По тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта, нанесены массированные авиаудары, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:43
2024-02-28T07:43
2024-02-28T07:46
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работино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. По тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта, нанесены массированные авиаудары, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работино", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению бронетехники и живой силы противника на ореховском направлении запорожской линии фронта. "Основные удары пришлись по пригороду Орехова и в районе поселка Малая Токмачка. Именно с этих мест идет снабжение украинских боевиков в Работино", - подчеркнул Рогов. Ранее губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино
Рогов: по местам снабжения гарнизона ВСУ в Работино нанесли авиаудары