https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929902937.html

Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино

Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино - РИА Новости, 28.02.2024

Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино

По тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта, нанесены массированные авиаудары, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T07:43

2024-02-28T07:43

2024-02-28T07:46

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

украина

евгений балицкий

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_b72a7e64dc9dce9c5d6b444152741e15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. По тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта, нанесены массированные авиаудары, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работино", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению бронетехники и живой силы противника на ореховском направлении запорожской линии фронта. "Основные удары пришлись по пригороду Орехова и в районе поселка Малая Токмачка. Именно с этих мест идет снабжение украинских боевиков в Работино", - подчеркнул Рогов. Ранее губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, запорожская область, украина, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность