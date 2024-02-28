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Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 28.02.2024 (обновлено: 07:46 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929902937.html
Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино
Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино - РИА Новости, 28.02.2024
Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино
По тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта, нанесены массированные авиаудары, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:43
2024-02-28T07:46
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
украина
евгений балицкий
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. По тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта, нанесены массированные авиаудары, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работино", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению бронетехники и живой силы противника на ореховском направлении запорожской линии фронта. "Основные удары пришлись по пригороду Орехова и в районе поселка Малая Токмачка. Именно с этих мест идет снабжение украинских боевиков в Работино", - подчеркнул Рогов. Ранее губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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работино, запорожская область, украина, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Рогов рассказал об авиаударах по тыловым позициям ВСУ в Работино

Рогов: по местам снабжения гарнизона ВСУ в Работино нанесли авиаудары

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. По тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино на запорожской линии фронта, нанесены массированные авиаудары, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работино", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению бронетехники и живой силы противника на ореховском направлении запорожской линии фронта.
"Основные удары пришлись по пригороду Орехова и в районе поселка Малая Токмачка. Именно с этих мест идет снабжение украинских боевиков в Работино", - подчеркнул Рогов.
Ранее губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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