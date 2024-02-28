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ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 28.02.2024 (обновлено: 05:41 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929896837.html
ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье
ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье - РИА Новости, 28.02.2024
ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье
Вооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:35
2024-02-28T05:41
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "HIMRAS располагались в военной части населенного пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг. По словам николаевцев, "сигналки" на машинах у половины города сработали… Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке", - сказал собеседник агентства. По словам Лебедева, взрыв ощутили люди, проживающие в нескольких километрах через реку. Также российским ударом был поражен цех по производству беспилотников для ВСУ в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан. "Местные жители сообщают об очень сильном ударе с последующей детонацией. Прилет был в стороне фермы крупного рогатого скота, что находится в двух километрах от села", - рассказал подпольщик. Он пояснил, что в этом месте находился цех, где изготавливались дроны для украинских войск и постоянно фиксировалось движение военных, которых привозили утром из Николаева на нескольких автобусах. "Удар был нанесен в дневное время, чтобы застать на рабочих местах специалистов, которые занимались сборкой и наладкой дронов", - сказал Лебедев. Он предоставил агентству видео, на котором виден большой столб дыма в районе Степового. "Столб дыма был похож на большой гриб, который видело полгорода Николаева", - пояснил подпольщик. По данным подполья, всю ночь были слышны звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от беспилотников и производственных мощностей. Украинские военные, добавил Лебедев, продолжают дислоцироваться в больнице Степового, днем они выезжают на полигон. Подполье выясняет более точную информацию о последствиях ударов. "Полная картина попаданий будет ясна в течении полутора-двух недель. О серьезности прилетов говорит заработавший крематорий в порту Ника-Тера (один из портов Николаева - ред.)", - заключил координатор подполья.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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николаев (украина), россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье

Подполье: войска уничтожили стоянку HIMARS и цех по сборке БПЛА под Николаевом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"HIMRAS располагались в военной части населенного пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг. По словам николаевцев, "сигналки" на машинах у половины города сработали… Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке", - сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, взрыв ощутили люди, проживающие в нескольких километрах через реку.
Также российским ударом был поражен цех по производству беспилотников для ВСУ в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан.
"Местные жители сообщают об очень сильном ударе с последующей детонацией. Прилет был в стороне фермы крупного рогатого скота, что находится в двух километрах от села", - рассказал подпольщик.
Он пояснил, что в этом месте находился цех, где изготавливались дроны для украинских войск и постоянно фиксировалось движение военных, которых привозили утром из Николаева на нескольких автобусах. "Удар был нанесен в дневное время, чтобы застать на рабочих местах специалистов, которые занимались сборкой и наладкой дронов", - сказал Лебедев.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Он предоставил агентству видео, на котором виден большой столб дыма в районе Степового. "Столб дыма был похож на большой гриб, который видело полгорода Николаева", - пояснил подпольщик.
По данным подполья, всю ночь были слышны звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от беспилотников и производственных мощностей. Украинские военные, добавил Лебедев, продолжают дислоцироваться в больнице Степового, днем они выезжают на полигон.
Подполье выясняет более точную информацию о последствиях ударов.
"Полная картина попаданий будет ясна в течении полутора-двух недель. О серьезности прилетов говорит заработавший крематорий в порту Ника-Тера (один из портов Николаева - ред.)", - заключил координатор подполья.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)РоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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