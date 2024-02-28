https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929896837.html

ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье

ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье - РИА Новости, 28.02.2024

ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье

Вооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:35

2024-02-28T05:35

2024-02-28T05:41

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "HIMRAS располагались в военной части населенного пункта Старая Богдановка, которая расположена напротив города Николаев через реку Южный Буг. По словам николаевцев, "сигналки" на машинах у половины города сработали… Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке", - сказал собеседник агентства. По словам Лебедева, взрыв ощутили люди, проживающие в нескольких километрах через реку. Также российским ударом был поражен цех по производству беспилотников для ВСУ в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан. "Местные жители сообщают об очень сильном ударе с последующей детонацией. Прилет был в стороне фермы крупного рогатого скота, что находится в двух километрах от села", - рассказал подпольщик. Он пояснил, что в этом месте находился цех, где изготавливались дроны для украинских войск и постоянно фиксировалось движение военных, которых привозили утром из Николаева на нескольких автобусах. "Удар был нанесен в дневное время, чтобы застать на рабочих местах специалистов, которые занимались сборкой и наладкой дронов", - сказал Лебедев. Он предоставил агентству видео, на котором виден большой столб дыма в районе Степового. "Столб дыма был похож на большой гриб, который видело полгорода Николаева", - пояснил подпольщик. По данным подполья, всю ночь были слышны звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от беспилотников и производственных мощностей. Украинские военные, добавил Лебедев, продолжают дислоцироваться в больнице Степового, днем они выезжают на полигон. Подполье выясняет более точную информацию о последствиях ударов. "Полная картина попаданий будет ясна в течении полутора-двух недель. О серьезности прилетов говорит заработавший крематорий в порту Ника-Тера (один из портов Николаева - ред.)", - заключил координатор подполья.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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николаев (украина), россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность