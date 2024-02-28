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В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895855.html
В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру
В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру - РИА Новости, 28.02.2024
В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру
Российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:17
2024-02-28T05:17
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация, заявил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Часов Яр уже в прямой видимости наших бойцов. По позициям врага постоянно работает наша артиллерия и авиация. Группировка (украинских войск в городе - ред.) существенная, туда отступали оставшиеся в живых части ВСУ из Артемовска", - рассказал собеседник агентства. Украинские формирования, отметил Гагин, успели за год после отступления из Артемовска выстроить в Часов Яре укрепления, однако ресурсы противника ограничены. "В ВСУ кризис призывного ресурса и все ресурсы - как личного состава, так и техники, ограничены. Командование жонглирует резервами, разрываясь между участками фронта", - подчеркнул он. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html
часов яр
донецкая народная республика
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру

Гагин: российские войска ведут бои на ближних подступах к Часов Яру

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация, заявил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«
"Часов Яр уже в прямой видимости наших бойцов. По позициям врага постоянно работает наша артиллерия и авиация. Группировка (украинских войск в городе - ред.) существенная, туда отступали оставшиеся в живых части ВСУ из Артемовска", - рассказал собеседник агентства.
Украинские формирования, отметил Гагин, успели за год после отступления из Артемовска выстроить в Часов Яре укрепления, однако ресурсы противника ограничены.
"В ВСУ кризис призывного ресурса и все ресурсы - как личного состава, так и техники, ограничены. Командование жонглирует резервами, разрываясь между участками фронта", - подчеркнул он.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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