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В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру
В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру - РИА Новости, 28.02.2024
В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру
Российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:17
2024-02-28T05:17
2024-02-28T05:17
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация, заявил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Часов Яр уже в прямой видимости наших бойцов. По позициям врага постоянно работает наша артиллерия и авиация. Группировка (украинских войск в городе - ред.) существенная, туда отступали оставшиеся в живых части ВСУ из Артемовска", - рассказал собеседник агентства. Украинские формирования, отметил Гагин, успели за год после отступления из Артемовска выстроить в Часов Яре укрепления, однако ресурсы противника ограничены. "В ВСУ кризис призывного ресурса и все ресурсы - как личного состава, так и техники, ограничены. Командование жонглирует резервами, разрываясь между участками фронта", - подчеркнул он. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html
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Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру
Гагин: российские войска ведут бои на ближних подступах к Часов Яру