https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895855.html

В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру

В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру - РИА Новости, 28.02.2024

В ДНР заявили о боях на ближних подступах к Часов Яру

Российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:17

2024-02-28T05:17

2024-02-28T05:17

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927718889_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_678517f0b8aa4b4c945f830031f09eeb.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военные ведут бои на ближних подступах к подконтрольному ВСУ городу Часов Яр в Артемовском районе ДНР, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация, заявил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. "Часов Яр уже в прямой видимости наших бойцов. По позициям врага постоянно работает наша артиллерия и авиация. Группировка (украинских войск в городе - ред.) существенная, туда отступали оставшиеся в живых части ВСУ из Артемовска", - рассказал собеседник агентства. Украинские формирования, отметил Гагин, успели за год после отступления из Артемовска выстроить в Часов Яре укрепления, однако ресурсы противника ограничены. "В ВСУ кризис призывного ресурса и все ресурсы - как личного состава, так и техники, ограничены. Командование жонглирует резервами, разрываясь между участками фронта", - подчеркнул он. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия