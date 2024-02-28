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В Госдуме отреагировали на сообщение о западном спецназе на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 28.02.2024 (обновлено: 11:02 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/spetsnaz-1929929469.html
В Госдуме отреагировали на сообщение о западном спецназе на Украине
В Госдуме отреагировали на сообщение о западном спецназе на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
В Госдуме отреагировали на сообщение о западном спецназе на Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в присутствии западного спецназа на Украине нет ничего... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:50
2024-02-28T11:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий белик
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного, так как украинское государство давно превратилось в ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий. Ранее Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину. "В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, западные лоббисты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, воспринимая ее как площадку для обкатки и тестирования различных видов вооружения с бесплатной рабочей силой в виде украинских солдат, на жизни которых на Западе плевать. "Поставки оружия западными странами делаются не для помощи Украины, а ради заботы о себе любимых на тот случай, если придется столкнуться с таким противником, как Россия", - подчеркнул депутат. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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украина, россия, дмитрий белик, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Белик, В мире
В Госдуме отреагировали на сообщение о западном спецназе на Украине

Депутат Белик счел присутствие западного спецназа на Украине неудивительным

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного, так как украинское государство давно превратилось в ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий.
Ранее Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину.
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"В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, западные лоббисты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, воспринимая ее как площадку для обкатки и тестирования различных видов вооружения с бесплатной рабочей силой в виде украинских солдат, на жизни которых на Западе плевать.
"Поставки оружия западными странами делаются не для помощи Украины, а ради заботы о себе любимых на тот случай, если придется столкнуться с таким противником, как Россия", - подчеркнул депутат.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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