https://ria.ru/20240228/spasenie-1930093827.html

В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины

В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины - РИА Новости, 28.02.2024

В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины

Спасатели достали троих детей вместе с собакой со льдины в Новгородской области и передали полиции, сообщает пресс-служба ведомства региона. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:35

2024-02-28T22:35

2024-02-28T22:35

происшествия

новгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Спасатели достали троих детей вместе с собакой со льдины в Новгородской области и передали полиции, сообщает пресс-служба ведомства региона. Уточняется, что мальчики решили покататься по реке Шелонь. Ребят заметили прохожие и вызвали спасателей. "Трое детей отправились в плавание на льдине и прихватили с собой собаку. Всех спасали сотрудники МЧС России. После детей передали полиции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240218/led-1928031934.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)