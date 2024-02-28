https://ria.ru/20240228/spasenie-1930093827.html
В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины
В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины - РИА Новости, 28.02.2024
В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины
Спасатели достали троих детей вместе с собакой со льдины в Новгородской области и передали полиции, сообщает пресс-служба ведомства региона. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:35
2024-02-28T22:35
2024-02-28T22:35
происшествия
новгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Спасатели достали троих детей вместе с собакой со льдины в Новгородской области и передали полиции, сообщает пресс-служба ведомства региона. Уточняется, что мальчики решили покататься по реке Шелонь. Ребят заметили прохожие и вызвали спасателей. "Трое детей отправились в плавание на льдине и прихватили с собой собаку. Всех спасали сотрудники МЧС России. После детей передали полиции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240218/led-1928031934.html
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происшествия, новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины
В Новгородской области спасатели достали троих детей вместе с собакой со льдины