https://ria.ru/20240228/sochi-1929984606.html

Делегация из Узбекистана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

Делегация из Узбекистана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 28.02.2024

Делегация из Узбекистана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

Более 200 делегатов из Узбекистана примут участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:12

2024-02-28T14:12

2024-02-28T14:12

всемирный фестиваль молодежи — 2024

узбекистан

владимир путин

сочи

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ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Более 200 делегатов из Узбекистана примут участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. "Сегодня утром первая команда из Узбекистана… первые пятьдесят человек отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, который в этом году семь дней будет проходить в Сочи… Всего же более двухсот делегатов будут представлять Узбекистан на ВФМ – 2024", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. В состав узбекистанской делегации вошли учащиеся старших классов, студенты, участники движения "Волонтеры Победы", предприниматели и преподаватели школ и вузов, уточнили в пресс-службе. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, узбекистан, владимир путин, сочи