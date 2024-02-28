Делегация из Узбекистана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Более 200 делегатов из Узбекистана примут участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. "Сегодня утром первая команда из Узбекистана… первые пятьдесят человек отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, который в этом году семь дней будет проходить в Сочи… Всего же более двухсот делегатов будут представлять Узбекистан на ВФМ – 2024", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. В состав узбекистанской делегации вошли учащиеся старших классов, студенты, участники движения "Волонтеры Победы", предприниматели и преподаватели школ и вузов, уточнили в пресс-службе. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 фев – РИА Новости. Более 200 делегатов из Узбекистана примут участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
"Сегодня утром первая команда из Узбекистана… первые пятьдесят человек отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, который в этом году семь дней будет проходить в Сочи… Всего же более двухсот делегатов будут представлять Узбекистан на ВФМ – 2024", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
В состав узбекистанской делегации вошли учащиеся старших классов, студенты, участники движения "Волонтеры Победы", предприниматели и преподаватели школ и вузов, уточнили в пресс-службе.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
В Сочи заявили о готовности к приему гостей Всемирного фестиваля молодежи
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