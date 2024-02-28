ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ
Forbes: ВСУ могут остаться без снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, пишет Forbes.
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"Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО", — говорится в публикации.
По данным журнала, украинские войска могли переместить все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. В то же время эти системы используют произведенные в США ракеты, но новых поставок снарядов к ним не было с декабря 2023 года.
Издание также напомнило, что Вооруженные силы России уничтожили батарею NASAMS из Норвегии, о чем сообщило Минобороны в минувший понедельник. Кроме того, на прошлой неделе российские военные поразили в зоне спецоперации комплекс ПВО Patriot.
Как писала газета New York Times, на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до марта.
В начале года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. До этого он сообщал, что украинская противовоздушная оборона беспомощна против баллистических ракет, а также испытывает проблемы из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа.
Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.