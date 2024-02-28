https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html

ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ

ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2024

ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ

ВСУ могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, пишет Forbes. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:54

2024-02-28T14:54

2024-02-28T15:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

сша

в мире

норвегия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798413086_0:96:1800:1109_1920x0_80_0_0_412dea465712b631cd3372e17eaed684.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, пишет Forbes."Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО", — говорится в публикации.По данным журнала, украинские войска могли переместить все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. В то же время эти системы используют произведенные в США ракеты, но новых поставок снарядов к ним не было с декабря 2023 года.Издание также напомнило, что Вооруженные силы России уничтожили батарею NASAMS из Норвегии, о чем сообщило Минобороны в минувший понедельник. Кроме того, на прошлой неделе российские военные поразили в зоне спецоперации комплекс ПВО Patriot.Как писала газета New York Times, на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до марта.В начале года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. До этого он сообщал, что украинская противовоздушная оборона беспомощна против баллистических ракет, а также испытывает проблемы из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа.Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

россия

украина

сша

норвегия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, нато, сша, в мире, норвегия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев