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ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 28.02.2024 (обновлено: 15:27 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ
ВСУ могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, пишет Forbes. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:54
2024-02-28T15:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
сша
в мире
норвегия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, пишет Forbes."Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО", — говорится в публикации.По данным журнала, украинские войска могли переместить все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. В то же время эти системы используют произведенные в США ракеты, но новых поставок снарядов к ним не было с декабря 2023 года.Издание также напомнило, что Вооруженные силы России уничтожили батарею NASAMS из Норвегии, о чем сообщило Минобороны в минувший понедельник. Кроме того, на прошлой неделе российские военные поразили в зоне спецоперации комплекс ПВО Patriot.Как писала газета New York Times, на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до марта.В начале года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. До этого он сообщал, что украинская противовоздушная оборона беспомощна против баллистических ракет, а также испытывает проблемы из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа.Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html
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россия, украина, нато, сша, в мире, норвегия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, США, В мире, Норвегия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Киев
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, сообщили СМИ

Forbes: ВСУ могут остаться без снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, пишет Forbes.
«
"Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО", — говорится в публикации.
По данным журнала, украинские войска могли переместить все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. В то же время эти системы используют произведенные в США ракеты, но новых поставок снарядов к ним не было с декабря 2023 года.
Издание также напомнило, что Вооруженные силы России уничтожили батарею NASAMS из Норвегии, о чем сообщило Минобороны в минувший понедельник. Кроме того, на прошлой неделе российские военные поразили в зоне спецоперации комплекс ПВО Patriot.
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Как писала газета New York Times, на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до марта.
В начале года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. До этого он сообщал, что украинская противовоздушная оборона беспомощна против баллистических ракет, а также испытывает проблемы из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа.
Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОСШАВ миреНорвегияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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