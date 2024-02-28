https://ria.ru/20240228/sklad-1929906596.html

Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали

Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали - РИА Новости, 28.02.2024

Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали

Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:50

2024-02-28T08:50

2024-02-28T18:35

происшествия

приморский край

леруа мерлен

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края в Telegram-канале. В понедельник ГУМЧС Приморья сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров. Полностью пожар ликвидировали в 14.35 (7.35 мск). СУСК РФ по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что к возгоранию может быть причастен 38-летний житель Владивостока. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества. "Артемовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину, подозреваемому в совершении 26.02.2024 поджога склада "Леруа Мерлен" (ч. 2 ст.167 УК)", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что гипермаркету причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

приморский край

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происшествия, приморский край, леруа мерлен