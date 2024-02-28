Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 28.02.2024 (обновлено: 18:35 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/sklad-1929906596.html
Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали
Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали - РИА Новости, 28.02.2024
Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали
Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:50
2024-02-28T18:35
происшествия
приморский край
леруа мерлен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929472689_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c58d39e73c4fd5903f19eab316035631.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края в Telegram-канале. В понедельник ГУМЧС Приморья сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров. Полностью пожар ликвидировали в 14.35 (7.35 мск). СУСК РФ по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что к возгоранию может быть причастен 38-летний житель Владивостока. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества. "Артемовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину, подозреваемому в совершении 26.02.2024 поджога склада "Леруа Мерлен" (ч. 2 ст.167 УК)", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что гипермаркету причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929472689_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_31ba52c5fd33c10e4c2e2ef08cd854b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, леруа мерлен
Происшествия, Приморский край, Леруа Мерлен
Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком арестовали

Подозреваемый в поджоге приморского склада "Леруа Мерлен" арестован на 2 месяца

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЛиквидация пожара на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока
Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета Леруа Мерлен в пригороде Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемого в поджоге склада "Леруа Мерлен" под Владивостоком заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края в Telegram-канале.
В понедельник ГУМЧС Приморья сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров. Полностью пожар ликвидировали в 14.35 (7.35 мск). СУСК РФ по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что к возгоранию может быть причастен 38-летний житель Владивостока. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества.
"Артемовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину, подозреваемому в совершении 26.02.2024 поджога склада "Леруа Мерлен" (ч. 2 ст.167 УК)", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Отмечается, что гипермаркету причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
12 декабря 2023, 22:58
 
ПроисшествияПриморский крайЛеруа Мерлен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала