https://ria.ru/20240228/sk-1930002999.html

СК завел дело из-за смерти пациента после операции в московской клинике

СК завел дело из-за смерти пациента после операции в московской клинике - РИА Новости, 28.02.2024

СК завел дело из-за смерти пациента после операции в московской клинике

Уголовное дело завели по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:07

2024-02-28T15:07

2024-02-28T15:22

тимур хайдаров

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что московские следователи начали доследственную проверку из-за смерти пациента, прооперированного в частной клинике, глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад. Отмечалось, что в соцмедиа сообщалось о мужчине, который скончался через 10 дней после проведенной в частной столичной клинике операции. Пациент был выписан домой, а через три дня ему стало плохо."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть)", - сказала Иванова.По данным следствия, 16 февраля в одной из частных столичных клиник пластической хирургии на севере Москвы была проведена операция. Отмечается, что через несколько дней 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья, обратился в медучреждение, где впоследствии впал в кому и скончался.В настоящее время проводится обыск в клинике, изымается служебная и медицинская документация, а также ведутся иные следственные действия для установления полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчину прооперировали в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, а впоследствии он скончался. По предварительной информации, операцию проводил не сам Хайдаров.Росздравнадзор выясняет причину смерти мужчины, госпитализированного через несколько дней после операции в клинике пластического хирурга Хайдарова по резекции желудка, сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240202/khaydarov-1925067980.html

https://ria.ru/20240209/khaydarov-1926385257.html

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тимур хайдаров, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)