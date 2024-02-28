https://ria.ru/20240228/sk-1929985540.html

СК начал проверку после смерти пациента клиники Хайдарова в Москве

СК начал проверку после смерти пациента клиники Хайдарова в Москве - РИА Новости, 28.02.2024

СК начал проверку после смерти пациента клиники Хайдарова в Москве

Московские следователи начали доследственную проверку из-за смерти пациента, прооперированного в частной клинике, глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:18

2024-02-28T14:18

2024-02-28T14:23

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

тимур хайдаров

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московские следователи начали доследственную проверку из-за смерти пациента, прооперированного в частной клинике, глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в соцмедиа сообщалось о мужчине, который скончался через 10 дней после проведенной в частной столичной клинике операции. Пациент был выписан домой, а через три дня ему стало плохо. "По данному факту ГСУ СК России по Москве организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного СК России Стрижову Андрею представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчину прооперировали в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, а впоследствии он скончался. По предварительной информации, операцию проводил не сам Хайдаров. Росздравнадзор выясняет причину смерти мужчины, госпитализированного через несколько дней после операции в клинике пластического хирурга Хайдарова по резекции желудка, сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240202/khaydarov-1925067980.html

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), тимур хайдаров