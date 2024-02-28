https://ria.ru/20240228/shpion-1929963333.html
ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона
ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона - РИА Новости, 28.02.2024
ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона
Задержанный в Крыму агент ГУР рассказал, что передавал информацию о расположении российских воинских частей, в том числе в Мелитополе, при этом его убеждали... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:56
2024-02-28T12:56
2024-02-28T12:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент ГУР рассказал, что передавал информацию о расположении российских воинских частей, в том числе в Мелитополе, при этом его убеждали использовать украинский язык для проявления большей лояльности, видео его признания предоставил ЦОС ФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что в Крыму задержан украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне спецоперации для нанесения ВСУ ударов по ним. Задержанный рассказал, что начал сотрудничать с украинскими спецслужбами после того, как ему поступил звонок со скрытого номера. Неизвестный сказал ему, что звонит с Украины, и попросил его "поделиться новостями". Позже он предложил перейти в мессенджер Telegram и продолжить сотрудничество по переписке. "Мне сказали… будем говорить на украинском языке, так как сами понимаете, у нас в Украине шло такое выражение, что украинский язык – это твое оружие и твоя защита. Если ты знаешь украинский язык, то это поможет тебе общаться со спецслужбами, они не будут считать тебя не своим", - сказал задержанный. По его словам, спустя какое-то время он установил, что человек, с которым он общался, работает на военную разведку Украины. Этот человек рассказал, что находится в Киеве и собирает данные для "генерального штаба". "Я решил, что буду помогать украинским спецслужбам. Потом я начал ему скидывать из открытых источников информацию, которая, я знаю, была проверенной, так как там и фотографии публиковались, я разбирался уже к тому моменту в политике. Потом внезапно мне попалась информация, что в Мелитополе в нескольких местах расположена военная техника и расквартированы российские военные, я ему все это отправил", - заявил задержанный.
https://ria.ru/20240221/kherson-1928651512.html
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Задержанный шпион рассказал, как его вербовали украинские спецслужбы
Украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним, арестован в Крыму за шпионаж, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
2024-02-28T12:56
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона
ФСБ: задержанный шпион передавал сведения на украинском для большей лояльности