https://ria.ru/20240228/shpion-1929963333.html

ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона

ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона - РИА Новости, 28.02.2024

ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона

Задержанный в Крыму агент ГУР рассказал, что передавал информацию о расположении российских воинских частей, в том числе в Мелитополе, при этом его убеждали... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:56

2024-02-28T12:56

2024-02-28T12:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент ГУР рассказал, что передавал информацию о расположении российских воинских частей, в том числе в Мелитополе, при этом его убеждали использовать украинский язык для проявления большей лояльности, видео его признания предоставил ЦОС ФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что в Крыму задержан украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне спецоперации для нанесения ВСУ ударов по ним. Задержанный рассказал, что начал сотрудничать с украинскими спецслужбами после того, как ему поступил звонок со скрытого номера. Неизвестный сказал ему, что звонит с Украины, и попросил его "поделиться новостями". Позже он предложил перейти в мессенджер Telegram и продолжить сотрудничество по переписке. "Мне сказали… будем говорить на украинском языке, так как сами понимаете, у нас в Украине шло такое выражение, что украинский язык – это твое оружие и твоя защита. Если ты знаешь украинский язык, то это поможет тебе общаться со спецслужбами, они не будут считать тебя не своим", - сказал задержанный. По его словам, спустя какое-то время он установил, что человек, с которым он общался, работает на военную разведку Украины. Этот человек рассказал, что находится в Киеве и собирает данные для "генерального штаба". "Я решил, что буду помогать украинским спецслужбам. Потом я начал ему скидывать из открытых источников информацию, которая, я знаю, была проверенной, так как там и фотографии публиковались, я разбирался уже к тому моменту в политике. Потом внезапно мне попалась информация, что в Мелитополе в нескольких местах расположена военная техника и расквартированы российские военные, я ему все это отправил", - заявил задержанный.

https://ria.ru/20240221/kherson-1928651512.html

https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html

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Задержанный шпион рассказал, как его вербовали украинские спецслужбы Украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним, арестован в Крыму за шпионаж, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. 2024-02-28T12:56 true PT2M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины