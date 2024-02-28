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В Крыму разоблачили украинского шпиона - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 28.02.2024 (обновлено: 11:50 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/shpion-1929945521.html
В Крыму разоблачили украинского шпиона
В Крыму разоблачили украинского шпиона - РИА Новости, 28.02.2024
В Крыму разоблачили украинского шпиона
Украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним, арестован в Крыму за шпионаж,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:47
2024-02-28T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
симферополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
республика крым
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним, арестован в Крыму за шпионаж, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии. Данные передавались украинской разведке через мессенджер. Против агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ, то есть шпионаж"), в настоящее мужчина арестован Киевским районным судом Симферополя на два месяца. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240221/kherson-1928651512.html
россия
симферополь
украина
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безопасность, россия, симферополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Симферополь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Республика Крым
В Крыму разоблачили украинского шпиона

ФСБ разоблачила в Крыму украинского шпиона, собиравшего информацию о Росгвардии

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним, арестован в Крыму за шпионаж, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии. Данные передавались украинской разведке через мессенджер.
Против агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ, то есть шпионаж"), в настоящее мужчина арестован Киевским районным судом Симферополя на два месяца. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
Проведение операции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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21 февраля, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСимферопольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаРеспублика Крым
 
 
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