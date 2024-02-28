https://ria.ru/20240228/shpion-1929945521.html

В Крыму разоблачили украинского шпиона

В Крыму разоблачили украинского шпиона - РИА Новости, 28.02.2024

В Крыму разоблачили украинского шпиона

Украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним, арестован в Крыму за шпионаж,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:47

2024-02-28T11:47

2024-02-28T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

симферополь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

республика крым

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним, арестован в Крыму за шпионаж, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии. Данные передавались украинской разведке через мессенджер. Против агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ, то есть шпионаж"), в настоящее мужчина арестован Киевским районным судом Симферополя на два месяца. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240221/kherson-1928651512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, симферополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, республика крым