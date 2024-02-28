https://ria.ru/20240228/serbiya-1929990818.html

Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине

Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине - РИА Новости, 28.02.2024

Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине

Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского заявил о неизменности позиции Белграда, который... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:27

2024-02-28T14:27

2024-02-28T14:27

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского заявил о неизменности позиции Белграда, который осуждает СВО, но отказывается вводить санкции против России. В Тиране в среду проводится саммит "Юго-Восточная Европа – Украина", в котором участвуют главы стран Балканского региона, включая президента Сербии Александра Вучича. Утром в среду Зеленского торжественно встретил премьер Албании Эди Рама. Главы государств и правительств региона прибывают в Палату конгресса албанской столицы, безопасность мероприятия обеспечивают свыше 1,6 тысячи полицейских. "Все не так однозначно, как иногда выглядит... У нас есть несколько предложений по декларации, всю ночь это (рассмотрение текста – ред.) продолжалось, еще посмотрим, но я могу сказать, что буду придерживаться оснований и принципов, которые Совет национальной безопасности Сербии утвердил два года назад", - заявил президент Сербии журналистам перед началом мероприятия. Сербские СМИ со ссылкой на источники написали в среду, что Вучич выступит против пунктов итоговой декларации саммита с призывом к введению санкций в отношении РФ и о "зловредном влиянии" России в регионе. Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил, что страна поддерживает "формулу мира" Зеленского об урегулировании без участия России, которая ранее назвала такой подход бредом. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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в мире, сербия, украина, александр вучич, владимир зеленский