Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/serbiya-1929990818.html
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине
Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского заявил о неизменности позиции Белграда, который... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:27
2024-02-28T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
украина
александр вучич
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского заявил о неизменности позиции Белграда, который осуждает СВО, но отказывается вводить санкции против России. В Тиране в среду проводится саммит "Юго-Восточная Европа – Украина", в котором участвуют главы стран Балканского региона, включая президента Сербии Александра Вучича. Утром в среду Зеленского торжественно встретил премьер Албании Эди Рама. Главы государств и правительств региона прибывают в Палату конгресса албанской столицы, безопасность мероприятия обеспечивают свыше 1,6 тысячи полицейских. "Все не так однозначно, как иногда выглядит... У нас есть несколько предложений по декларации, всю ночь это (рассмотрение текста – ред.) продолжалось, еще посмотрим, но я могу сказать, что буду придерживаться оснований и принципов, которые Совет национальной безопасности Сербии утвердил два года назад", - заявил президент Сербии журналистам перед началом мероприятия. Сербские СМИ со ссылкой на источники написали в среду, что Вучич выступит против пунктов итоговой декларации саммита с призывом к введению санкций в отношении РФ и о "зловредном влиянии" России в регионе. Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил, что страна поддерживает "формулу мира" Зеленского об урегулировании без участия России, которая ранее назвала такой подход бредом. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
сербия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, украина, александр вучич, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Украина, Александр Вучич, Владимир Зеленский
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по Украине

Вучич на саммите с Зеленским заявил, что позиция Сербии по Украине не изменилась

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина" с участием Владимира Зеленского заявил о неизменности позиции Белграда, который осуждает СВО, но отказывается вводить санкции против России.
В Тиране в среду проводится саммит "Юго-Восточная Европа – Украина", в котором участвуют главы стран Балканского региона, включая президента Сербии Александра Вучича. Утром в среду Зеленского торжественно встретил премьер Албании Эди Рама. Главы государств и правительств региона прибывают в Палату конгресса албанской столицы, безопасность мероприятия обеспечивают свыше 1,6 тысячи полицейских.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Долг платежом красен". Запад отказывается от своих обещаний
27 февраля, 08:00
"Все не так однозначно, как иногда выглядит... У нас есть несколько предложений по декларации, всю ночь это (рассмотрение текста – ред.) продолжалось, еще посмотрим, но я могу сказать, что буду придерживаться оснований и принципов, которые Совет национальной безопасности Сербии утвердил два года назад", - заявил президент Сербии журналистам перед началом мероприятия.
Сербские СМИ со ссылкой на источники написали в среду, что Вучич выступит против пунктов итоговой декларации саммита с призывом к введению санкций в отношении РФ и о "зловредном влиянии" России в регионе.
Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил, что страна поддерживает "формулу мира" Зеленского об урегулировании без участия России, которая ранее назвала такой подход бредом. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе
20 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияУкраинаАлександр ВучичВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала