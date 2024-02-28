https://ria.ru/20240228/sanktsii-1930039281.html

Вучич заявил об исключении пунктов о санкциях против России из декларации

Вучич заявил об исключении пунктов о санкциях против России из декларации - РИА Новости, 28.02.2024

Вучич заявил об исключении пунктов о санкциях против России из декларации

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что из итоговой декларации саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании по настоянию сербской делегации... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:56

2024-02-28T16:56

2024-02-28T17:00

в мире

россия

сербия

москва

александр вучич

владимир зеленский

эди рама

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg

БЕЛГРАД, 28 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что из итоговой декларации саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании по настоянию сербской делегации исключены пункты о санкциях против России и "зловредном влиянии" Москвы в регионе. В Тиране в среду состоялся саммит "Юго-Восточная Европа – Украина", в котором участвуют главы стран Балканского региона, включая президента Сербии Александра Вучича. Утром в среду Владимира Зеленского торжественно встретил премьер Албании Эди Рама. Главы государств и правительств региона собрались в Палате конгресса албанской столицы - все они за исключением Сербии ранее поддержали санкции Запада в отношении России. "Целый день вчера, всю ночь и утро до недавнего времени продолжались разговоры о декларации, которую составляли европейцы, украинцы и все остальные. Это для нас, разумеется, непросто. Было нечестно, что госпожа ("президент" самопровозглашенного Косово Вьоса - ред.) Османи (настаивала - ред.) вопреки тому, что мы договорились полтора часа назад о том, что будут приняты наши предложения об исключении пунктов о санкциях против РФ и о "зловредном влиянии РФ"... Тогда я сказал, если большинство из вас видит это так, то давайте добавим и тех, от кого мы ощущаем "зловредное влияние", и когда они услышали, кого мы так воспринимаем, это убрали", - заявил Вучич журналистам на полях мероприятия. По его словам делегации Сербии также важно было исключить из текста декларации в нескольких пунктах фразу "наши государства и наши страны", так как Белград не признает независимость самопровозглашенной республики Косово, что и было сделано. "Поэтому, если ничего другого не произойдет, что невозможно, потому что мы оповещены, что уже принято, - это декларация с миллионом обычных вещей... но в ней нет санкций, они не упоминаются, что для нас важно, не упоминается "российское зловредное влияние", если не ошибаюсь. Я этого требовал и из-за нашего военного нейтралитета и сказал об этом, что мы тут единственная страна, которая не хочет и не пойдет в НАТО, и они на меня странно смотрели. Ну и ладно, наш народ знает почему - мы должны придерживаться декларации Скупщины (парламента) и позиции нашего Совета нацбезопасности", - указал сербский лидер. Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил, что страна поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского об урегулировании без участия России, которая ранее назвала такой подход бредом. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240228/serbiya-1929990818.html

https://ria.ru/20240220/serbiya-1928434535.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929137529.html

россия

сербия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сербия, москва, александр вучич, владимир зеленский, эди рама, нато