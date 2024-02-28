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Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик - РИА Новости, 28.02.2024
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04:28 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/sanktsii-1929894344.html
Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик
Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик - РИА Новости, 28.02.2024
Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что санкции мало что значат для России и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:28
2024-02-28T04:28
россия
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унвер сель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что санкции мало что значат для России и пример тому магазины, где есть все необходимое. Сель находится с визитом в Москве, где принимает участие в конгрессе Международного движения русофилов. "В результате спецоперации, начавшейся два года назад, санкции западных государств и западных компаний против России значительно усилились. Но я думаю, эти санкции мало что значат для государства России и для российского народа. Будучи сейчас в Москве, а ранее в других российских городах, я не заметил последствий этих санкций", - сказал Сель. Он подчеркнул, что, осмотрев множество торговых центров и магазинов, смог сделать вывод, что Россию санкции не затронули. "Я не видел закрытых магазинов в торговых центрах, не видел пропавших товаров или пустых полок, не видел паники людей. Усилия западных СМИ по дезинформации тщетны. Российские производители выпускают отечественный заменитель продукции ушедших западных компаний. Кроме того, я своими глазами видел наличие импортной продукции в магазинах и супермаркетах благодаря параллельной торговле", - подчеркнул Сель.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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россия, москва, унвер сель, в мире, турция
Россия, Москва, Унвер Сель, В мире, Турция
Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик

Турецкий политик Сель: санкции мало что значат для России и пример тому магазины

© РИА Новости / Алена ПалажченкоАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Анкара, Турция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что санкции мало что значат для России и пример тому магазины, где есть все необходимое.
Сель находится с визитом в Москве, где принимает участие в конгрессе Международного движения русофилов.
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"В результате спецоперации, начавшейся два года назад, санкции западных государств и западных компаний против России значительно усилились. Но я думаю, эти санкции мало что значат для государства России и для российского народа. Будучи сейчас в Москве, а ранее в других российских городах, я не заметил последствий этих санкций", - сказал Сель.
Он подчеркнул, что, осмотрев множество торговых центров и магазинов, смог сделать вывод, что Россию санкции не затронули.
"Я не видел закрытых магазинов в торговых центрах, не видел пропавших товаров или пустых полок, не видел паники людей. Усилия западных СМИ по дезинформации тщетны. Российские производители выпускают отечественный заменитель продукции ушедших западных компаний. Кроме того, я своими глазами видел наличие импортной продукции в магазинах и супермаркетах благодаря параллельной торговле", - подчеркнул Сель.
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