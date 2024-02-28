https://ria.ru/20240228/sanktsii-1929894344.html

Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик

Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик - РИА Новости, 28.02.2024

Санкции мало что значат для России, заявил турецкий политик

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что санкции мало что значат для России и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T04:28

2024-02-28T04:28

2024-02-28T04:28

россия

москва

унвер сель

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что санкции мало что значат для России и пример тому магазины, где есть все необходимое. Сель находится с визитом в Москве, где принимает участие в конгрессе Международного движения русофилов. "В результате спецоперации, начавшейся два года назад, санкции западных государств и западных компаний против России значительно усилились. Но я думаю, эти санкции мало что значат для государства России и для российского народа. Будучи сейчас в Москве, а ранее в других российских городах, я не заметил последствий этих санкций", - сказал Сель. Он подчеркнул, что, осмотрев множество торговых центров и магазинов, смог сделать вывод, что Россию санкции не затронули. "Я не видел закрытых магазинов в торговых центрах, не видел пропавших товаров или пустых полок, не видел паники людей. Усилия западных СМИ по дезинформации тщетны. Российские производители выпускают отечественный заменитель продукции ушедших западных компаний. Кроме того, я своими глазами видел наличие импортной продукции в магазинах и супермаркетах благодаря параллельной торговле", - подчеркнул Сель.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

https://ria.ru/20240225/krym-1929330224.html

россия

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, унвер сель, в мире, турция