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В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 28.02.2024
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
ВВС Германии заявили в соцсети Х, что подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:24
2024-02-28T00:24
2024-02-28T01:06
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВВС Германии заявили в соцсети Х, что подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М. "Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере ФРГ — Прим. ред.). Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", — говорится в сообщении ВВС ФРГ.Сообщается, что операция была окончена без происшествий после установления визуального контакта с российским самолетом. В конце января люфтваффе заявляли, что сопровождали российский Ил-20М в международном воздушном пространстве близ балтийского острова Рюген.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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в мире, германия, хельсинки, россия
В мире, Германия, Хельсинки, Россия
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М у Хельсинки