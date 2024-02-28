Рейтинг@Mail.ru
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 28.02.2024 (обновлено: 01:06 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/samolet-1929883038.html
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 28.02.2024
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
ВВС Германии заявили в соцсети Х, что подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:24
2024-02-28T01:06
в мире
германия
хельсинки
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152876/84/1528768419_0:0:4778:2689_1920x0_80_0_0_5f6229df59050024914b830394eedceb.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВВС Германии заявили в соцсети Х, что подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М. &quot;Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере ФРГ — Прим. ред.). Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки&quot;, — говорится в сообщении ВВС ФРГ.Сообщается, что операция была окончена без происшествий после установления визуального контакта с российским самолетом. В конце января люфтваффе заявляли, что сопровождали российский Ил-20М в международном воздушном пространстве близ балтийского острова Рюген.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
германия
хельсинки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152876/84/1528768419_531:0:4778:3185_1920x0_80_0_0_e18baa8f86e32f04add4368b91a54108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, хельсинки, россия
В мире, Германия, Хельсинки, Россия
В Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М

ВВС ФРГ подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М у Хельсинки

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Ilyushin IL-20M ‘173011502’Самолет ИЛ-20М
Самолет ИЛ-20М - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Ilyushin IL-20M ‘173011502’
Самолет ИЛ-20М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВВС Германии заявили в соцсети Х, что подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М.
«

"Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере ФРГ — Прим. ред.). Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", — говорится в сообщении ВВС ФРГ.

Сообщается, что операция была окончена без происшествий после установления визуального контакта с российским самолетом.
В конце января люфтваффе заявляли, что сопровождали российский Ил-20М в международном воздушном пространстве близ балтийского острова Рюген.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияХельсинкиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала