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В России за неделю подешевели яйца, мясо кур и подсолнечное масло - РИА Новости, 28.02.2024
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19:07 28.02.2024 (обновлено: 19:09 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/rosstat-1930071423.html
В России за неделю подешевели яйца, мясо кур и подсолнечное масло
В России за неделю подешевели яйца, мясо кур и подсолнечное масло - РИА Новости, 28.02.2024
В России за неделю подешевели яйца, мясо кур и подсолнечное масло
Рис, яйца, свинина, мясо кур, подсолнечное масло подешевели в РФ за период с 20 по 26 февраля, при этом цена на рис стала снижаться впервые с середины мая... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:07
2024-02-28T19:09
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рис, яйца, свинина, мясо кур, подсолнечное масло подешевели в РФ за период с 20 по 26 февраля, при этом цена на рис стала снижаться впервые с середины мая прошлого года, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, рисовая крупа на отчетной неделе подешевела впервые с середины мая 2023 года - на 0,16%, пшенная крупа тоже стала стоить меньше - на 0,05%. А гречневая крупа, в отличие от них, незначительно выросла в цене - на 0,07%, чуть больше прибавила вермишель - 0,21%. Яйца стали дешевле на 0,23%, подсолнечное масло - на 0,05%, сахар - подорожал на 0,41%. Охлажденные и мороженые куры за период с 20 по 26 февраля стали дешевле на 0,13%, свинина - на 0,05%; другие виды мяса стали стоить больше, чем неделю назад - на 0,58% говядина и на 0,52% - баранина. Вареная колбаса и сосиски с сардельками также выросли в цене - на 0,43% и на 0,33%, неразделанная рыба за отчетную неделю прибавила 0,18%. "Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило плюс 0,6%, в том числе на капусту белокочанную - плюс 2,4%, помидоры - плюс 2,2%, свеклу столовую - плюс 1,7%, морковь - плюс 1,6%, бананы - плюс 0,9%, лук репчатый - плюс 0,8%, яблоки - плюс 0,3%. Снизились цены: на огурцы (минус 1%), картофель (минус 0,4%)", - сообщил Росстат. Снизились цены на черный чай - на 0,4%, на мясные консервы для детского питания и на печенье (на 0,1%). Соль за период с 20 по 26 февраля стала дороже на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок - на 0,4%, сливочное масло и макаронные изделия - на 0,3%, пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детей, а также пшеничная мука и вермишель - на 0,2%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России за неделю подешевели яйца, мясо кур и подсолнечное масло

Росстат: в РФ с 20 по 26 февраля подешевели рис, свинина, подсолнечное масло

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает товар в гипермаркете
Покупатель выбирает товар в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатель выбирает товар в гипермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рис, яйца, свинина, мясо кур, подсолнечное масло подешевели в РФ за период с 20 по 26 февраля, при этом цена на рис стала снижаться впервые с середины мая прошлого года, следует из материалов Росстата.
Согласно данным статведомства, рисовая крупа на отчетной неделе подешевела впервые с середины мая 2023 года - на 0,16%, пшенная крупа тоже стала стоить меньше - на 0,05%. А гречневая крупа, в отличие от них, незначительно выросла в цене - на 0,07%, чуть больше прибавила вермишель - 0,21%. Яйца стали дешевле на 0,23%, подсолнечное масло - на 0,05%, сахар - подорожал на 0,41%.
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Охлажденные и мороженые куры за период с 20 по 26 февраля стали дешевле на 0,13%, свинина - на 0,05%; другие виды мяса стали стоить больше, чем неделю назад - на 0,58% говядина и на 0,52% - баранина. Вареная колбаса и сосиски с сардельками также выросли в цене - на 0,43% и на 0,33%, неразделанная рыба за отчетную неделю прибавила 0,18%.
"Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило плюс 0,6%, в том числе на капусту белокочанную - плюс 2,4%, помидоры - плюс 2,2%, свеклу столовую - плюс 1,7%, морковь - плюс 1,6%, бананы - плюс 0,9%, лук репчатый - плюс 0,8%, яблоки - плюс 0,3%. Снизились цены: на огурцы (минус 1%), картофель (минус 0,4%)", - сообщил Росстат.
Снизились цены на черный чай - на 0,4%, на мясные консервы для детского питания и на печенье (на 0,1%). Соль за период с 20 по 26 февраля стала дороже на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок - на 0,4%, сливочное масло и макаронные изделия - на 0,3%, пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детей, а также пшеничная мука и вермишель - на 0,2%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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