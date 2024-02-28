https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html
Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией
Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией - РИА Новости, 28.02.2024
Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией
Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:18
2024-02-28T12:18
2024-02-28T12:18
россия
в мире
венгрия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Орбана о том, что он не хотел бы иметь общую границу с Россией для безопасности Венгрии.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, венгрия, дмитрий песков
Россия, В мире, Венгрия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией
Песков: РФ не несет опасности для стран, которые не относятся к ней враждебно