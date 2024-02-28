https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html

Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией

Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией - РИА Новости, 28.02.2024

Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании иметь границу с Россией

Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:18

2024-02-28T12:18

2024-02-28T12:18

россия

в мире

венгрия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы далеко не во всем сходимся с господином (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Орбана о том, что он не хотел бы иметь общую границу с Россией для безопасности Венгрии.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, венгрия, дмитрий песков