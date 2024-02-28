https://ria.ru/20240228/rossiya-1929930293.html

Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев

Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев - РИА Новости, 28.02.2024

Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают ответ России на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:53

2024-02-28T10:53

2024-02-28T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

великобритания

эммануэль макрон

украина

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922917071_0:159:3358:2048_1920x0_80_0_0_9312ad1cc72e5cc129a3405bd6e966a3.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают ответ России на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО."Через несколько часов мы будем уничтожены, если начнется война. Давайте придерживаться мира", — написал один из комментаторов."Пусть Макрон идет на передовую и другие политики, которые согласны с его заявлением", — отметил другой."Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт", — поддержал третий."Это было бы безумием", — поделился мнением еще один из пользователей."Макрон хочет отвлечь людей от внутренних проблем", — заключили читатели.Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

россия

великобритания

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, эммануэль макрон, украина, франция