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Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/rossiya-1929930293.html
Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев
Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев - РИА Новости, 28.02.2024
Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев
Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают ответ России на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:53
2024-02-28T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
эммануэль макрон
украина
франция
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают ответ России на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО."Через несколько часов мы будем уничтожены, если начнется война. Давайте придерживаться мира", — написал один из комментаторов."Пусть Макрон идет на передовую и другие политики, которые согласны с его заявлением", — отметил другой."Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт", — поддержал третий."Это было бы безумием", — поделился мнением еще один из пользователей."Макрон хочет отвлечь людей от внутренних проблем", — заключили читатели.Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html
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в мире, россия, великобритания, эммануэль макрон, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Украина, Франция

Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают ответ России на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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"Через несколько часов мы будем уничтожены, если начнется война. Давайте придерживаться мира", — написал один из комментаторов.

"Пусть Макрон идет на передовую и другие политики, которые согласны с его заявлением", — отметил другой.

"Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт", — поддержал третий.

"Это было бы безумием", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Макрон хочет отвлечь людей от внутренних проблем", — заключили читатели.

Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.

Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияЭммануэль МакронУкраинаФранция
 
 
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