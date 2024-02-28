Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают ответ России на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
"Через несколько часов мы будем уничтожены, если начнется война. Давайте придерживаться мира", — написал один из комментаторов.
"Пусть Макрон идет на передовую и другие политики, которые согласны с его заявлением", — отметил другой.
"Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт", — поддержал третий.
"Это было бы безумием", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Макрон хочет отвлечь людей от внутренних проблем", — заключили читатели.
Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
"Пусть Макрон идет на передовую и другие политики, которые согласны с его заявлением", — отметил другой.
"Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт", — поддержал третий.
"Это было бы безумием", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Макрон хочет отвлечь людей от внутренних проблем", — заключили читатели.
Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.