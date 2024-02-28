https://ria.ru/20240228/reyting-1929914761.html

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни - РИА Новости, 28.02.2024

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни

Тюменская область в 2023 году вошла в число субъектов РФ, лидирующих по средней продолжительности жизни - одному из ключевых показателей нацпроекта... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:51

2024-02-28T09:51

2024-02-28T09:51

тюменская область

тюменская область

галина изотова

александр моор

владимир якушев

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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Тюменская область в 2023 году вошла в число субъектов РФ, лидирующих по средней продолжительности жизни - одному из ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение", заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, подводя итоги круглого стола "Здравоохранение и образование - ключевые национальные приоритеты страны и основа повышения благополучия граждан". Счетная палата России впервые провела рабочую встречу, посвященную ключевым национальным приоритетам, она прошла в правительстве Тюменской области и объединила представителей Уральского и Сибирского федеральных округов, в которых, по словам Изотовой, реализация национальных проектов "Здравоохранение" и "Образование" "находится на высочайшем уровне". "Ключевая задача нацпроекта "Здравоохранение" - повышение продолжительности жизни. В целом по России по итогам 2023 года мы видим очень высокий результат - 73,44 года. Это выше, чем в допандемийном 2019 году. Очень серьезный результат. Тюменская область - в числе лидеров, 75 лет мы фиксируем по итогам прошлого года", - подчеркнула Изотова. Губернатор Александр Моор, комментируя итоги круглого стола, отметил, что в целом по итогам 2023 года Тюменская область входит в число лидеров среди регионов страны по достижению показателей национальных проектов. "Важной задачей для нас остается модернизация первичного звена здравоохранения. Цель этой работы - выровнять качество оказания медицинских услуг в крупных городах и небольших муниципалитетах. В сфере образования мы планируем в ближайшие три года завершить программу замены старых деревянных школ современными зданиями", - подчеркнул Моор. В работе круглого стола приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко, представители Минздрава и Минпросвещения РФ, правительств регионов Сибирского и Уральского федеральных округов, а также руководители региональных счетных палат.

https://ria.ru/20240215/svyazi-1927476433.html

https://ria.ru/20240206/promproizvodstvo-1925625445.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, галина изотова, александр моор, владимир якушев