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Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни - РИА Новости, 28.02.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
09:51 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/reyting-1929914761.html
Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни
Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни - РИА Новости, 28.02.2024
Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни
Тюменская область в 2023 году вошла в число субъектов РФ, лидирующих по средней продолжительности жизни - одному из ключевых показателей нацпроекта... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:51
2024-02-28T09:51
тюменская область
тюменская область
галина изотова
александр моор
владимир якушев
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Тюменская область в 2023 году вошла в число субъектов РФ, лидирующих по средней продолжительности жизни - одному из ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение", заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, подводя итоги круглого стола "Здравоохранение и образование - ключевые национальные приоритеты страны и основа повышения благополучия граждан". Счетная палата России впервые провела рабочую встречу, посвященную ключевым национальным приоритетам, она прошла в правительстве Тюменской области и объединила представителей Уральского и Сибирского федеральных округов, в которых, по словам Изотовой, реализация национальных проектов "Здравоохранение" и "Образование" "находится на высочайшем уровне". "Ключевая задача нацпроекта "Здравоохранение" - повышение продолжительности жизни. В целом по России по итогам 2023 года мы видим очень высокий результат - 73,44 года. Это выше, чем в допандемийном 2019 году. Очень серьезный результат. Тюменская область - в числе лидеров, 75 лет мы фиксируем по итогам прошлого года", - подчеркнула Изотова. Губернатор Александр Моор, комментируя итоги круглого стола, отметил, что в целом по итогам 2023 года Тюменская область входит в число лидеров среди регионов страны по достижению показателей национальных проектов. "Важной задачей для нас остается модернизация первичного звена здравоохранения. Цель этой работы - выровнять качество оказания медицинских услуг в крупных городах и небольших муниципалитетах. В сфере образования мы планируем в ближайшие три года завершить программу замены старых деревянных школ современными зданиями", - подчеркнул Моор. В работе круглого стола приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко, представители Минздрава и Минпросвещения РФ, правительств регионов Сибирского и Уральского федеральных округов, а также руководители региональных счетных палат.
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тюменская область, галина изотова, александр моор, владимир якушев
Тюменская область, Тюменская область, Галина Изотова, Александр Моор, Владимир Якушев

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по продолжительности жизни

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди
Люди - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Тюменская область в 2023 году вошла в число субъектов РФ, лидирующих по средней продолжительности жизни - одному из ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение", заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, подводя итоги круглого стола "Здравоохранение и образование - ключевые национальные приоритеты страны и основа повышения благополучия граждан".
Счетная палата России впервые провела рабочую встречу, посвященную ключевым национальным приоритетам, она прошла в правительстве Тюменской области и объединила представителей Уральского и Сибирского федеральных округов, в которых, по словам Изотовой, реализация национальных проектов "Здравоохранение" и "Образование" "находится на высочайшем уровне".
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"Ключевая задача нацпроекта "Здравоохранение" - повышение продолжительности жизни. В целом по России по итогам 2023 года мы видим очень высокий результат - 73,44 года. Это выше, чем в допандемийном 2019 году. Очень серьезный результат. Тюменская область - в числе лидеров, 75 лет мы фиксируем по итогам прошлого года", - подчеркнула Изотова.
Губернатор Александр Моор, комментируя итоги круглого стола, отметил, что в целом по итогам 2023 года Тюменская область входит в число лидеров среди регионов страны по достижению показателей национальных проектов.
"Важной задачей для нас остается модернизация первичного звена здравоохранения. Цель этой работы - выровнять качество оказания медицинских услуг в крупных городах и небольших муниципалитетах. В сфере образования мы планируем в ближайшие три года завершить программу замены старых деревянных школ современными зданиями", - подчеркнул Моор.
В работе круглого стола приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко, представители Минздрава и Минпросвещения РФ, правительств регионов Сибирского и Уральского федеральных округов, а также руководители региональных счетных палат.
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