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Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России - РИА Новости, 28.02.2024
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России
Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:51
2024-02-28T16:51
2024-02-28T19:00
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 18-1 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации", — говорится в документе.Глава государства назвал вызовами для научно-технологического развития страны внешние угрозы — военные, террористические, информационные и биологические, появление новых и возврат исчезнувших инфекций. Ответом на них станет:Путин поставил задачу за десять лет за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз.Президент обозначил приоритетами научно-технологического развития в ближайшее десятилетие:Путин поручил правительству выделять бюджетные ассигнования для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html
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россия, владимир путин, технологии, общество
Россия, Владимир Путин, Технологии, Общество, Наука
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России
Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"В соответствии со статьей 18-1 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации", — говорится в документе.
Глава государства назвал вызовами для научно-технологического развития страны внешние угрозы — военные, террористические, информационные и биологические, появление новых и возврат исчезнувших инфекций. Ответом на них станет:
- фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на внутреннюю логику развития;
- создание наукоемких технологий и продукции, отвечающих национальным интересам и необходимых для повышения качества жизни населения.
Путин поставил задачу за десять лет за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз.
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Президент обозначил приоритетами научно-технологического развития в ближайшее десятилетие:
- переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, высокотехнологичному здравоохранению;
- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формирование новых источников энергии;
- повышение связности российской территории путем создания интеллектуальных транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем;
- переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству;
- переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, в том числе с применением искусственного интеллекта.
Путин поручил правительству выделять бюджетные ассигнования для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.
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