https://ria.ru/20240228/razvitie-1930038499.html

Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России

Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России - РИА Новости, 28.02.2024

Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России

Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:51

2024-02-28T16:51

2024-02-28T19:00

россия

владимир путин

технологии

общество

наука

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 18-1 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации", — говорится в документе.Глава государства назвал вызовами для научно-технологического развития страны внешние угрозы — военные, террористические, информационные и биологические, появление новых и возврат исчезнувших инфекций. Ответом на них станет:Путин поставил задачу за десять лет за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз.Президент обозначил приоритетами научно-технологического развития в ближайшее десятилетие:Путин поручил правительству выделять бюджетные ассигнования для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html

https://ria.ru/20240223/tekhnologii-1929091970.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, технологии, общество