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Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России - РИА Новости, 28.02.2024
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Наука
 
16:51 28.02.2024 (обновлено: 19:00 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/razvitie-1930038499.html
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России - РИА Новости, 28.02.2024
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России
Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:51
2024-02-28T19:00
россия
владимир путин
технологии
общество
наука
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;В соответствии со статьей 18-1 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ &quot;О стратегическом планировании в Российской Федерации&quot; постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации&quot;, — говорится в документе.Глава государства назвал вызовами для научно-технологического развития страны внешние угрозы — военные, террористические, информационные и биологические, появление новых и возврат исчезнувших инфекций. Ответом на них станет:Путин поставил задачу за десять лет за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз.Президент обозначил приоритетами научно-технологического развития в ближайшее десятилетие:Путин поручил правительству выделять бюджетные ассигнования для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html
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россия, владимир путин, технологии, общество
Россия, Владимир Путин, Технологии, Общество, Наука
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России

Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"В соответствии со статьей 18-1 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации", — говорится в документе.

Глава государства назвал вызовами для научно-технологического развития страны внешние угрозы — военные, террористические, информационные и биологические, появление новых и возврат исчезнувших инфекций. Ответом на них станет:
  • фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на внутреннюю логику развития;
  • создание наукоемких технологий и продукции, отвечающих национальным интересам и необходимых для повышения качества жизни населения.
Путин поставил задачу за десять лет за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз.
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии
16 февраля, 15:32
Президент обозначил приоритетами научно-технологического развития в ближайшее десятилетие:
  • переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, высокотехнологичному здравоохранению;
  • переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формирование новых источников энергии;
  • повышение связности российской территории путем создания интеллектуальных транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем;
  • переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству;
  • переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, в том числе с применением искусственного интеллекта.
Путин поручил правительству выделять бюджетные ассигнования для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин
23 февраля, 00:16
 
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