https://ria.ru/20240228/razrabotka-1929892205.html

На заводе "Купол" почти завершили разработку боевой машины "Тайфун-ПВО"

На заводе "Купол" почти завершили разработку боевой машины "Тайфун-ПВО" - РИА Новости, 28.02.2024

На заводе "Купол" почти завершили разработку боевой машины "Тайфун-ПВО"

Разработка боевой машины "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству, сообщил генеральный директор Ижевского... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T03:19

2024-02-28T03:19

2024-02-28T03:19

новое оружие россии

безопасность

китай

концерн пво "алмаз-антей"

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Разработка боевой машины "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона". "Другое наше новое изделие – боевая машина "Тайфун-ПВО". Еще на стадии эскизного образца она приняла участие в международных соревнованиях в Китае, где заняла второе место (первое, разумеется, у хозяев мероприятия). В настоящий момент разработка БМ "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству", - сказал Зиятдинов. "Тайфун-ПВО" - это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. Он способен выдержать взрывы от устройств с мощностью до восьми килограмм тротила как под колесами, так и под днищем. Комбинированная защита из керамической брони и броневой стали устойчива при поражении бронебойно-зажигательными пулями. Машина вмещает экипаж из пяти человек: командир, механик-водитель, стрелок-пулеметчик и два стрелка-зенитчика. В отделении для стрелков предусмотрено все необходимое: ПЗРК, пусковые установки, источники питания, радиолокационные запросчики, боекомплект к пулемету. На крыше "Тайфуна" размещается турель с крупнокалиберным пулеметом типа "Корд", а также предусмотрены специальные люки для стрелков: пулеметчика и зенитчика.

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безопасность, китай, концерн пво "алмаз-антей", россия, вооруженные силы рф