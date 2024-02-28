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Армия Израиля заявила о десяти пусках ракет из Ливана

Армия Израиля заявила о десяти пусках ракет из Ливана - РИА Новости, 28.02.2024

Армия Израиля заявила о десяти пусках ракет из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка десяти ракет были запущены из Ливана по северу страны в среду утром, часть из них были перехвачены. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:50

2024-02-28T12:50

2024-02-28T12:50

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что порядка десяти ракет были запущены из Ливана по северу страны в среду утром, часть из них были перехвачены. "После активации сирен воздушной тревоги в районе Кирьят-Шмоны на севере Израиля было выявлено около 10 пусков с территории Ливана по северу Израиля. Система ПРО успешно перехватила несколько пусков. В ответ ЦАХАЛ нанесла удар по источникам огня в Ливане", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что незадолго до этого ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия и военным объектам "Хезболлах" в районе деревни Рамья на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла