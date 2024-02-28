https://ria.ru/20240228/pvo-1930046671.html
Медведев призвал обеспечить силы ПВО наиболее востребованными ракетами
Медведев призвал обеспечить силы ПВО наиболее востребованными ракетами - РИА Новости, 28.02.2024
Медведев призвал обеспечить силы ПВО наиболее востребованными ракетами
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании, что на фоне планов Запада поставить Киевскому режиму различные типы вооружения, в том... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:23
2024-02-28T17:23
2024-02-28T17:54
безопасность
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании, что на фоне планов Запада поставить Киевскому режиму различные типы вооружения, в том числе крылатые ракеты большей дальности, российские войска должны быть обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО.На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев сообщил, что коллеги из Минобороны и правительства РФ регулярно информируют президента об обеспечении востребованными вооружениями"О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему, есть несколько специальных указаний на эту тему", - сказал он.Зампред Совбеза добавил, что в скором времени Запад планирует поставить киевскому режиму различные типы самолетов и крылатых ракет большей дальности. Кроме того, в последнее время противник активно использует беспилотники ударного типа.Медведев заявил, что по мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход таких ракет естественно будет возрастать.Видеозапись выступления размещена в аккаунте зампреда Совбеза РФ в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Медведев призвал обеспечить силы ПВО наиболее востребованными ракетами
Медведев: войскам ПВО нужны наиболее востребованные управляемые зенитные ракеты
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании
, что на фоне планов Запада поставить Киевскому режиму различные типы вооружения, в том числе крылатые ракеты большей дальности, российские войска должны быть обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО.
На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев сообщил, что коллеги из Минобороны и правительства РФ регулярно информируют президента об обеспечении востребованными вооружениями
"О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему, есть несколько специальных указаний на эту тему", - сказал он.
Зампред Совбеза добавил, что в скором времени Запад планирует поставить киевскому режиму различные типы самолетов и крылатых ракет большей дальности.
Кроме того, в последнее время противник активно использует беспилотники ударного типа.
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Медведев заявил, что по мере накачки Украины
новыми ударными вооружениями расход таких ракет естественно будет возрастать.
Видеозапись выступления размещена в аккаунте зампреда Совбеза РФ в социальной сети "ВКонтакте".
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