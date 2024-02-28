https://ria.ru/20240228/pvo-1930036026.html

Над Белгородской областью сработали системы ПВО

Над Белгородской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 28.02.2024

Над Белгородской областью сработали системы ПВО

Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:39

2024-02-28T16:39

2024-02-28T16:40

белгородская область

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать восьмого февраля около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность