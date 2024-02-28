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Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников - РИА Новости, 28.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:29
2024-02-28T13:29
2024-02-28T13:30
специальная военная операция на украине
харьковская область
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безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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харьковская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов и три снаряда HIMARS