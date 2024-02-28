https://ria.ru/20240228/pvo-1929973968.html

Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников - РИА Новости, 28.02.2024

Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:29

2024-02-28T13:29

2024-02-28T13:30

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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харьковская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)