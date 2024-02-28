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Путин в стратегии научного развития призвал укрепить безопасность России - РИА Новости, 28.02.2024
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18:12 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/putin-1930059482.html
Путин в стратегии научного развития призвал укрепить безопасность России
Путин в стратегии научного развития призвал укрепить безопасность России - РИА Новости, 28.02.2024
Путин в стратегии научного развития призвал укрепить безопасность России
За 10 лет надо за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз для... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:12
2024-02-28T18:12
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За 10 лет надо за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз для страны, следует из обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента Владимира Путина. В стратегии обозначены приоритеты и перспективы научно-технологического развития России. В документе перечислены такие приоритетные направления, которые в ближайшее десятилетие позволят получить значимые научные и научно-технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии. Кроме того, работы по этим направлениям обеспечат "противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремистской идеологии, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз". Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.
https://ria.ru/20240228/strategiya-1930057813.html
https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин в стратегии научного развития призвал укрепить безопасность России

Путин в стратегии развития науки призвал укрепить безопасность РФ за десять лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За 10 лет надо за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз для страны, следует из обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента Владимира Путина.
В стратегии обозначены приоритеты и перспективы научно-технологического развития России. В документе перечислены такие приоритетные направления, которые в ближайшее десятилетие позволят получить значимые научные и научно-технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Путин в стратегии технологического развития указал на ключевую роль науки
Вчера, 18:06
Кроме того, работы по этим направлениям обеспечат "противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремистской идеологии, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз".
Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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8 февраля, 16:59
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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