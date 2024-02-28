https://ria.ru/20240228/putin-1930048022.html

Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда

Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда - РИА Новости, 28.02.2024

Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда

Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:26

2024-02-28T17:26

2024-02-28T18:04

наука

владимир путин

россия

российский научный фонд

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года, документ опубликован на портале правовой информации. Глава государства подписал соответствующий указ. "Утвердить прилагаемую Стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года", - говорится в документе. В указе отмечается, что правительству необходимо обеспечить финансирование данной Стратегии за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы "Научно-технологические развитие Российской Федерации", а также предусмотреть в 2025-2030 годах при формировании проектов федеральных бюджетов соответствующие ассигнования. Попечительскому совету Российского научного фонда необходимо осуществлять контроль за реализацией Стратегии и начиная с 2025 года ежегодно предоставлять главе государства доклад о ходе ее реализации. Указ вступает в силу с момента подписания.

https://ria.ru/20240226/putin-1929666180.html

https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html

россия

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владимир путин, россия, российский научный фонд