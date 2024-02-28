https://ria.ru/20240228/putin-1929985670.html

Путин заявил о важности союзнических отношений с Азербайджаном

Путин заявил о важности союзнических отношений с Азербайджаном - РИА Новости, 28.02.2024

Путин заявил о важности союзнических отношений с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума отметил, что сотрудничество регионов двух... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:18

2024-02-28T14:18

2024-02-28T14:18

россия

азербайджан

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума отметил, что сотрудничество регионов двух стран вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между их народами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран", - приводятся в сообщении слова главы российского государства. Путин отметил, что ставшие доброй традицией встречи обеспечивают прямой диалог между представителями органов власти и общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия. "В этом году повестка дня форума как всегда объемна и содержательна. В центре внимания - различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды", - подчеркивается в приветствии президента РФ. Российский лидер выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума будут полезными и конструктивными, а также дадут старт новым перспективным идеям и инициативам.

https://ria.ru/20240221/uzbekistan-1928824649.html

https://ria.ru/20240221/gaz-1928640178.html

россия

азербайджан

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россия, азербайджан, владимир путин