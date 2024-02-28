https://ria.ru/20240228/putin-1929951812.html

Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа, где находится Путин

Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа, где находится Путин - РИА Новости, 28.02.2024

Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа, где находится Путин

Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:12

2024-02-28T12:12

2024-02-28T14:03

технологии

россия

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_30a304b51f88c04771ad8503af0f74ea.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя публикацию американских СМИ о слежке за смартфонами людей из окружения главы государства. "Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну и, конечно, собственно нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть, все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать", — сказал он.По словам Пескова, Кремлю неизвестно, что за Путинам следили именно таким образом. Не знает пресс-секретарь и о том, на чем основывается эта информация, и о компаниях, которые упоминались в статье. О попытках отследить передвижения российского президента написало издание Wired со ссылкой на книгу бывшего журналиста Wall Street Journal Байрона Тау. Он утверждает, что слежкой занималась американская фирма PlanetRisk. В 2016 году она разработала технологию под названием Locomotive, которая позволяет отслеживать смартфоны, и так следила за водителями Путина, сотрудниками службы безопасности, советниками и другими людьми.

https://ria.ru/20231206/lavrov-1914023581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность