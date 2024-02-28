https://ria.ru/20240228/putin-1929951812.html
Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа, где находится Путин
Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа, где находится Путин - РИА Новости, 28.02.2024
Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа, где находится Путин
Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:12
2024-02-28T12:12
2024-02-28T14:03
технологии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя публикацию американских СМИ о слежке за смартфонами людей из окружения главы государства. "Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну и, конечно, собственно нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть, все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать", — сказал он.По словам Пескова, Кремлю неизвестно, что за Путинам следили именно таким образом. Не знает пресс-секретарь и о том, на чем основывается эта информация, и о компаниях, которые упоминались в статье. О попытках отследить передвижения российского президента написало издание Wired со ссылкой на книгу бывшего журналиста Wall Street Journal Байрона Тау. Он утверждает, что слежкой занималась американская фирма PlanetRisk. В 2016 году она разработала технологию под названием Locomotive, которая позволяет отслеживать смартфоны, и так следила за водителями Путина, сотрудниками службы безопасности, советниками и другими людьми.
https://ria.ru/20231206/lavrov-1914023581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Технологии, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа, где находится Путин
Песков о слежке за Путиным: спецслужбы делают все для безопасности президента
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя публикацию американских СМИ о слежке за смартфонами людей из окружения главы государства.
"Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну и, конечно, собственно нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть, все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать", — сказал он.
По словам Пескова, Кремлю неизвестно, что за Путинам следили именно таким образом. Не знает пресс-секретарь и о том, на чем основывается эта информация, и о компаниях, которые упоминались в статье.
О попытках отследить передвижения российского президента написало издание Wired
со ссылкой на книгу бывшего журналиста Wall Street Journal Байрона Тау. Он утверждает, что слежкой занималась американская фирма PlanetRisk. В 2016 году она разработала технологию под названием Locomotive, которая позволяет отслеживать смартфоны, и так следила за водителями Путина, сотрудниками службы безопасности, советниками и другими людьми.
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