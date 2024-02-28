https://ria.ru/20240228/putin-1929950605.html
Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС
Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС - РИА Новости, 28.02.2024
Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС и ФАТХ, которые приедут в Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:08
2024-02-28T12:08
2024-02-28T12:23
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС и ФАТХ, которые приедут в Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, у президента не предусмотрено встреч", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, встретится ли Путин с представителями ХАМАС и ФАТХ во время их визита в Москву.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Позже в Демократическом фронте освобождения Палестины (ДФОП) сообщили РИА Новости, что встреча состоится в Москве 29 февраля, а также подтвердили получение на нее приглашения. О своем участии заявил и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что представители ХАМАС и ФАТХ также прибудут в Москву для участия в межпалестинской встрече.
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хамас, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС
Песков: Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС и ФАТХ, которые приедут в Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, у президента не предусмотрено встреч", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, встретится ли Путин с представителями ХАМАС и ФАТХ во время их визита в Москву.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Позже в Демократическом фронте освобождения Палестины (ДФОП) сообщили РИА Новости, что встреча состоится в Москве 29 февраля, а также подтвердили получение на нее приглашения. О своем участии заявил и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что представители ХАМАС и ФАТХ также прибудут в Москву для участия в межпалестинской встрече.
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