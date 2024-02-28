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Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым
Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:34
2024-02-28T10:34
2024-02-28T13:09
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости.Президент задержался у гроба и перекрестился. После этого он подошел к дочери и внучке председателя ВС и общался с ними около десяти минут. На прощание Путин обнял родных Лебедева.Траурная церемония прошла в Доме союзов в Москве. В Колонном зале установили большой экран с портретом Лебедева, выстроился почетный караул. Рядом с гробом разместили награды.В зале выставили венки с траурными лентами — от президента, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, от председателя правительства Михаила Мишустина, от Совета Федерации, от Госдумы, от администрации президента.Позднее в среду состоится отпевание в храме Христа Спасителя, похоронят Лебедева на Новодевичьем кладбище. В этих мероприятиях будут участвовать только близкие.Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет в результате болезни. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986-м возглавил Московский городской суд, а в 1989-м — Верховный суд России.Был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и кавалером ордена Александра Невского.
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москва, дом союзов, общество, вячеслав лебедев, владимир путин
Москва, Дом союзов, Общество, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым
Путин приехал на церемонию прощания с Лебедевым в Доме союзов в Москве
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Президент задержался у гроба и перекрестился. После этого он подошел к дочери и внучке председателя ВС и общался с ними около десяти минут. На прощание Путин обнял родных Лебедева.
Траурная церемония прошла в Доме союзов в Москве. В Колонном зале установили большой экран с портретом Лебедева, выстроился почетный караул. Рядом с гробом разместили награды.
В зале выставили венки с траурными лентами — от президента, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, от председателя правительства Михаила Мишустина, от Совета Федерации, от Госдумы, от администрации президента.
Позднее в среду состоится отпевание в храме Христа Спасителя, похоронят Лебедева на Новодевичьем кладбище. В этих мероприятиях будут участвовать только близкие.
Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет в результате болезни. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986-м возглавил Московский городской суд, а в 1989-м — Верховный суд России.
Был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и кавалером ордена Александра Невского.
Биография Вячеслава Лебедева