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Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
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10:34 28.02.2024 (обновлено: 13:09 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/putin-1929923103.html
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым
Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:34
2024-02-28T13:09
москва
дом союзов
общество
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости.Президент задержался у гроба и перекрестился. После этого он подошел к дочери и внучке председателя ВС и общался с ними около десяти минут. На прощание Путин обнял родных Лебедева.Траурная церемония прошла в Доме союзов в Москве. В Колонном зале установили большой экран с портретом Лебедева, выстроился почетный караул. Рядом с гробом разместили награды.В зале выставили венки с траурными лентами — от президента, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, от председателя правительства Михаила Мишустина, от Совета Федерации, от Госдумы, от администрации президента.Позднее в среду состоится отпевание в храме Христа Спасителя, похоронят Лебедева на Новодевичьем кладбище. В этих мероприятиях будут участвовать только близкие.Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет в результате болезни. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986-м возглавил Московский городской суд, а в 1989-м — Верховный суд России.Был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и кавалером ордена Александра Невского.
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москва, дом союзов, общество, вячеслав лебедев, владимир путин
Москва, Дом союзов, Общество, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым

Путин приехал на церемонию прощания с Лебедевым в Доме союзов в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве. 28 февраля 2024
Президент России Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве. 28 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве. 28 февраля 2024
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Президент задержался у гроба и перекрестился. После этого он подошел к дочери и внучке председателя ВС и общался с ними около десяти минут. На прощание Путин обнял родных Лебедева.
Траурная церемония прошла в Доме союзов в Москве. В Колонном зале установили большой экран с портретом Лебедева, выстроился почетный караул. Рядом с гробом разместили награды.
В зале выставили венки с траурными лентами — от президента, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, от председателя правительства Михаила Мишустина, от Совета Федерации, от Госдумы, от администрации президента.
Позднее в среду состоится отпевание в храме Христа Спасителя, похоронят Лебедева на Новодевичьем кладбище. В этих мероприятиях будут участвовать только близкие.
Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет в результате болезни. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986-м возглавил Московский городской суд, а в 1989-м — Верховный суд России.
Был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и кавалером ордена Александра Невского.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Биография Вячеслава Лебедева
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