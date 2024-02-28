https://ria.ru/20240228/protest-1930082004.html

В Британии организаторы пропалестинских маршей намерены продолжить протесты

В Британии организаторы пропалестинских маршей намерены продолжить протесты - РИА Новости, 28.02.2024

В Британии организаторы пропалестинских маршей намерены продолжить протесты

Организаторы демонстраций в поддержку Палестины в Великобритании намерены продолжать акции, несмотря на призыв главы британского МВД Джеймса Клеверли прекратить РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:35

2024-02-28T20:35

2024-02-28T20:35

в мире

палестина

израиль

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Организаторы демонстраций в поддержку Палестины в Великобритании намерены продолжать акции, несмотря на призыв главы британского МВД Джеймса Клеверли прекратить подобные мероприятия, сообщила в среду газета Times. Ранее Клеверли заявил, что участники пропалестинских протестов уже высказали свою точку зрения, регулярные марши не добавляют весомости их аргументам, однако оказывают огромное давление на полицию по всей стране. Обеспечение порядка на акциях с 7 октября по 17 декабря обошлось казне более чем в 25 миллионов фунтов. "Пропалестинские марши по всей стране продолжатся вопреки призыву министра внутренних дел свернуть демонстрации. Организаторы протестов заявили, что они продолжат "по меньшей мере до того, как мы увидим немедленное прекращение огня" в Газе", - говорится в сообщении издания. Организаторы пообещали продолжать демонстрации даже в случае достижения гуманитарной паузы, поскольку этого недостаточно для обеспечения безопасности жителей Палестины в долгосрочной перспективе, пишет Times. Одна из организаций, регулярно устраивающая демонстрации, "Кампания солидарности с Палестиной" осудила о "растущие атаки на право на протесты", её глава Бен Джамал заявил, что люди продолжат выходить на марши в поддержку Палестины на фоне продолжающегося геноцида, сообщает газета. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240228/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

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в мире, палестина, израиль, джеймс клеверли, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году