https://ria.ru/20240228/protest-1930062462.html

Каталонские фермеры заблокировали дороги на границе с Францией

Каталонские фермеры заблокировали дороги на границе с Францией - РИА Новости, 28.02.2024

Каталонские фермеры заблокировали дороги на границе с Францией

Каталонские фермеры второй день подряд блокируют дороги, ведущие к границе с Францией, в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:23

2024-02-28T18:23

2024-02-28T18:25

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МАДРИД, 28 фев - РИА Новости. Каталонские фермеры второй день подряд блокируют дороги, ведущие к границе с Францией, в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, свидетельствуют данные каталонской дорожной службы. Согласно ей, протестующие, созванные сельскохозяйственным синдикатом автономного сообщества Каталония Unio de Pagesos, перекрыли автостраду AP-7, которая является основным сухопутным маршрутом, соединяющим обе страны. Кроме того, для того, чтобы заблокировать пограничные переходы через провинцию Жирона, фермеры перекрыли дороги N-II между Баскарой и Виламаллой и N-152 в Пучсерда. В свою очередь, синдикат Unio de Pagesos и движение Revolta Pagesa предупредили, что акция протеста, которая первоначально должна была закончиться в среду, будет продлена еще на один день, так как протестующие остались недовольными после встречи с представителями департамента по борьбе с изменением климата каталонского правительства во вторник. По этой причине они требуют встречи с министром по вопросам климата автономного сообщества, Давидом Маскортом, и угрожают повысить тон своих протестов, если это условие не будет выполнено. На видеоматериалах, опубликованных на страницах протестующих в социальной сети X, видно, как испанские фермеры продолжают останавливать грузовики с продуктами из Марокко и разбрасывать груз по обочине дорог. Таким образом, аграрии обращают внимание на то, что продукты, ввозимые в Евросоюз из третьих стран, очень часто не соответствуют европейским стандартам. Некоторые из протестующих перекрыли дороги срубленными деревьями и шинами от тракторов, а также разбили на обочинах небольшие палатки. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://ria.ru/20240228/polsha-1930035651.html

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