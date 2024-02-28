https://ria.ru/20240228/prigovor-1929998073.html

Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии

Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии - РИА Новости, 28.02.2024

Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии

Обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова суд заочно приговорил к 6 годам колонии, фигурант сбежал в РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:48

2024-02-28T14:48

2024-02-28T14:48

происшествия

россия

санкт-петербург

германия

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова суд заочно приговорил к 6 годам колонии, фигурант сбежал в Германию после смягчения меры пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие полагает, что Романов 29 марта 2022 года, находясь на заседании муниципального совета МО "Светлановское", изготовил видео "с целью публичного распространения заведомо ложной информации" о действиях ВС РФ в ходе СВО и разместил его в соцсети "ВКонтакте". Вину он не признал, был заключен под стражу, но летом меру пресечения изменили на запрет определенных действий - ему было запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и выезжать из Петербурга. После этого "Романов смело сбежал в Германию, где и находится по настоящее время", отметили в пресс-службе. "Суд назначил Романову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также Романову запретили 4 года администрировать сайты. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, германия, вооруженные силы рф