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Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии - РИА Новости, 28.02.2024
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14:48 28.02.2024
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Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии
Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии - РИА Новости, 28.02.2024
Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии
Обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова суд заочно приговорил к 6 годам колонии, фигурант сбежал в РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:48
2024-02-28T14:48
происшествия
россия
санкт-петербург
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова суд заочно приговорил к 6 годам колонии, фигурант сбежал в Германию после смягчения меры пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие полагает, что Романов 29 марта 2022 года, находясь на заседании муниципального совета МО "Светлановское", изготовил видео "с целью публичного распространения заведомо ложной информации" о действиях ВС РФ в ходе СВО и разместил его в соцсети "ВКонтакте". Вину он не признал, был заключен под стражу, но летом меру пресечения изменили на запрет определенных действий - ему было запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и выезжать из Петербурга. После этого "Романов смело сбежал в Германию, где и находится по настоящее время", отметили в пресс-службе. "Суд назначил Романову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также Романову запретили 4 года администрировать сайты. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
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происшествия, россия, санкт-петербург, германия, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Германия, Вооруженные силы РФ
Сбежавшему в ФРГ распространителю фейков об армии дали шесть лет колонии

Сбежавшего в ФРГ распространителя фейков об армии осудили в Петербурге на 6 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова суд заочно приговорил к 6 годам колонии, фигурант сбежал в Германию после смягчения меры пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что Романов 29 марта 2022 года, находясь на заседании муниципального совета МО "Светлановское", изготовил видео "с целью публичного распространения заведомо ложной информации" о действиях ВС РФ в ходе СВО и разместил его в соцсети "ВКонтакте". Вину он не признал, был заключен под стражу, но летом меру пресечения изменили на запрет определенных действий - ему было запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и выезжать из Петербурга. После этого "Романов смело сбежал в Германию, где и находится по настоящее время", отметили в пресс-службе.
"Суд назначил Романову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также Романову запретили 4 года администрировать сайты.
Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии
27 февраля, 11:46
 
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