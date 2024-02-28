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Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж

Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж - РИА Новости, 28.02.2024

Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому агенту, пытавшемуся купить компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:06

2024-02-28T10:06

2024-02-28T14:39

происшествия

ростов-на-дону

россия

украина

зрк с-300

ростовский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому агенту, пытавшемуся купить компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Вступило в законную силу решение о признании <…> Кривицкого Сергея Викторовича виновным <…> и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в релизе. По информации ведомства, гражданин Украины Кривицкий жил в Мелитополе и был агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он пытался приобрести совершенно секретную продукцию — клистроны, используемые в составе ЗРК С-300. В отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже.Кроме того, Кривицкий оказался причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда сотрудники ФСБ задержали другого украинца — футболиста Василия Василенко. Он приехал в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов.Василенко первоначально обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему предъявили обвинения в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сейчас Василенко отбывает наказание.

https://ria.ru/20240123/spetssluzhby-1923082543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Ростове-на-Дону украинского шпиона Центр общественных связей ФСБ опубликовал в среду видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого, который пытался выкупить комплектующие российской системы ПВО С-300. На видео показано, как оперативники задерживают двух человек – Кривицкого и его сообщника у стадиона "Гребной канал" и заключают их в наручники. Проведение операции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024 2024-02-28T10:06 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, украина, зрк с-300, ростовский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)