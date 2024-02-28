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Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж - РИА Новости, 28.02.2024
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10:06 28.02.2024 (обновлено: 14:39 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/prigovor-1929917362.html
Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж
Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж - РИА Новости, 28.02.2024
Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому агенту, пытавшемуся купить компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:06
2024-02-28T14:39
происшествия
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россия
украина
зрк с-300
ростовский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому агенту, пытавшемуся купить компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Вступило в законную силу решение о признании &lt;…&gt; Кривицкого Сергея Викторовича виновным &lt;…&gt; и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в релизе. По информации ведомства, гражданин Украины Кривицкий жил в Мелитополе и был агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он пытался приобрести совершенно секретную продукцию — клистроны, используемые в составе ЗРК С-300. В отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже.Кроме того, Кривицкий оказался причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда сотрудники ФСБ задержали другого украинца — футболиста Василия Василенко. Он приехал в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов.Василенко первоначально обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему предъявили обвинения в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сейчас Василенко отбывает наказание.
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Задержание в Ростове-на-Дону украинского шпиона
Центр общественных связей ФСБ опубликовал в среду видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого, который пытался выкупить комплектующие российской системы ПВО С-300. На видео показано, как оперативники задерживают двух человек – Кривицкого и его сообщника у стадиона "Гребной канал" и заключают их в наручники. Проведение операции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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происшествия, ростов-на-дону, россия, украина, зрк с-300, ростовский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Украина, ЗРК С-300, Ростовский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж

Пытавшемуся купить секретную деталь для С-300 украинскому агенту дали 11,5 года

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание украинца в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов — компонентов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300
Задержание украинца в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов — компонентов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300 - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Задержание украинца в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов — компонентов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому агенту, пытавшемуся купить компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Вступило в законную силу решение о признании <…> Кривицкого Сергея Викторовича виновным <…> и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в релизе.
По информации ведомства, гражданин Украины Кривицкий жил в Мелитополе и был агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону, когда он пытался приобрести совершенно секретную продукцию — клистроны, используемые в составе ЗРК С-300. В отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже.
Кроме того, Кривицкий оказался причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда сотрудники ФСБ задержали другого украинца — футболиста Василия Василенко. Он приехал в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов.
Василенко первоначально обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему предъявили обвинения в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сейчас Василенко отбывает наказание.
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