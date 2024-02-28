https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930092730.html
США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп
США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп - РИА Новости, 28.02.2024
США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп
США призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий и внимательно отслеживают действия России в Приднестровье, заявил официальный... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:21
2024-02-28T22:21
2024-02-28T22:21
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий и внимательно отслеживают действия России в Приднестровье, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Съезд депутатов всех уровней ПМР принял в среду резолюцию с обращением к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. "С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы очень пристально отслеживаем действия России и общую ситуацию в Приднестровье", - сказал Миллер на брифинге для СМИ. Он подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах. "Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь работать вместе и находить решения острых обеспокоенностей общин с обеих стороны", - сказал Миллер.
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-02-28T22:21
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, кишинев, тирасполь
В мире, Россия, Кишинев, Тирасполь
США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп
Миллер: США внимательно следят за действиями России в Приднестровье