https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930092730.html

США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп

США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп - РИА Новости, 28.02.2024

США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп

США призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий и внимательно отслеживают действия России в Приднестровье, заявил официальный... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:21

2024-02-28T22:21

2024-02-28T22:21

в мире

россия

кишинев

тирасполь

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий и внимательно отслеживают действия России в Приднестровье, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Съезд депутатов всех уровней ПМР принял в среду резолюцию с обращением к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. "С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы очень пристально отслеживаем действия России и общую ситуацию в Приднестровье", - сказал Миллер на брифинге для СМИ. Он подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах. "Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь работать вместе и находить решения острых обеспокоенностей общин с обеих стороны", - сказал Миллер.

https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html

россия

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T22:21 true PT2M43S

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в мире, россия, кишинев, тирасполь