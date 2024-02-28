https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930078070.html

Слуцкий прокомментировал обращение Приднестровья к России за помощью

Слуцкий прокомментировал обращение Приднестровья к России за помощью - РИА Новости, 28.02.2024

Слуцкий прокомментировал обращение Приднестровья к России за помощью

Решение съезда депутатов Приднестровья обратиться за помощью к РФ из-за давления со стороны Молдавии является криком отчаяния, сообщил глава думского комитета... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:53

2024-02-28T19:53

2024-02-28T19:53

в мире

россия

молдавия

румыния

леонид слуцкий (политик)

лдпр

нато

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Решение съезда депутатов Приднестровья обратиться за помощью к РФ из-за давления со стороны Молдавии является криком отчаяния, сообщил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. "Решение съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии - крик отчаяния <…> Гражданка Румынии Майя Санду после избрания президентом Молдовы фактически свернула переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Анклаву объявлена блокада со стороны официального Кишинева. Санду идет курсом западных кураторов, не оставляющих попытки создать второй "антироссийский плацдарм" по образу и подобию Украины", - сообщил Слуцкий журналистам. По его словам, не является случайностью и то, что еще накануне съезда в Тирасполе представители молдавских властей и НАТО выступали с "различного рода спекуляциями" о том, что якобы "Россия намерена аннексировать Приднестровье". "Эти откровенные провокации говорят о серьезном накале вокруг приднестровского вопроса и желании использовать его в прокси-войне против нашей страны. "Приднестровская проблема" - не просто оборот речи. За ней реальные люди, которые должны выживать сегодня на грани гуманитарной катастрофы. 220 тысяч приднестровцев – граждане России. Мы не оставим их в беде. По факту получения обращения ПМР, уверен, Госдумой и Советом Федерации будет проведено его всестороннее обсуждение", - сообщил Слуцкий.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929661835.html

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молдавия

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T19:53 true PT2M43S

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в мире, россия, молдавия, румыния, леонид слуцкий (политик), лдпр, нато, госдума рф, приднестровская молдавская республика