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Постпред при ОБСЕ заявил о негативном сценарии развития событий вокруг ПМР
Постпред при ОБСЕ заявил о негативном сценарии развития событий вокруг ПМР - РИА Новости, 28.02.2024
Постпред при ОБСЕ заявил о негативном сценарии развития событий вокруг ПМР
Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:23
2024-02-28T19:23
2024-02-28T19:23
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
приднестровская молдавская республика
молдавия
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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, комментируя РИА Новости обращение Приднестровья к РФ. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. В частности, в документе говорится, что приднестровские депутаты намерены обратиться в адрес ОБСЕ с призывом повлиять на руководство в Кишеневе с целью возвращения к диалогу в рамках международного переговорного процесса. "Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию", - сказал Лукашевич. Он добавил, что в Вене российская сторона "требует от мальтийского действующего председательства уделить особое внимание этому сюжету". "Тем более учитывая тот факт, что в регионе - причем на обоих берегах Днестра - продолжает функционировать полевое присутствие ОБСЕ", - пояснил дипломат.
россия
приднестровская молдавская республика
молдавия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-02-28T19:23
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PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, александр лукашевич, обсе, приднестровская молдавская республика, молдавия
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия
Постпред при ОБСЕ заявил о негативном сценарии развития событий вокруг ПМР
Лукашевич: ситуация по урегулированию в ПМР развивается по негативному сценарию