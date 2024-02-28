https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930033537.html

Приднестровский конфликт

Приднестровский конфликт - РИА Новости, 28.02.2024

Приднестровский конфликт

Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:38

2024-02-28T16:38

2024-02-28T16:38

инфографика

молдавия

ссср

приднестровская молдавская республика

региональные конфликты

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Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.

молдавия

ссср

приднестровская молдавская республика

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T16:38 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, ссср, приднестровская молдавская республика, региональные конфликты, видео