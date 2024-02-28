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Приднестровский конфликт - РИА Новости, 28.02.2024
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16:38 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930033537.html
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт - РИА Новости, 28.02.2024
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:38
2024-02-28T16:38
инфографика
молдавия
ссср
приднестровская молдавская республика
региональные конфликты
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Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
молдавия
ссср
приднестровская молдавская республика
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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молдавия, ссср, приднестровская молдавская республика, региональные конфликты, видео
Инфографика, Молдавия, СССР, Приднестровская Молдавская Республика, Региональные конфликты
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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Инфографика

Приднестровский конфликт

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Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаМолдавияСССРПриднестровская Молдавская РеспубликаРегиональные конфликты
 
 
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