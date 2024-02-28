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МИД: Россия может создать структуру для фиксации преступлений Украины - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 28.02.2024 (обновлено: 10:55 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/prestupleniya-1929913734.html
МИД: Россия может создать структуру для фиксации преступлений Украины
МИД: Россия может создать структуру для фиксации преступлений Украины - РИА Новости, 28.02.2024
МИД: Россия может создать структуру для фиксации преступлений Украины
Россия может создать структуру, аналогичную Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:44
2024-02-28T10:55
специальная военная операция на украине
родион мирошник
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия может создать структуру, аналогичную Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны (ЧГК), для фиксации преступлений Киева, сейчас ведутся консультации с заинтересованными структурами, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Мирошник указал, что МИД России совместно с "Лабораторией интеллектуального анализа данных" ИМИ МГИМО разработали программную основу для базы по фиксации преступной деятельности Киева."Наши коллеги из МГИМО и Института системного программирования РАН разработали программное обеспечение, которое позволяет систематизировать данные об инцидентах, наносить на карты, фиксировать, сравнивать и анализировать полученные массивы", - отметил дипломат.Он отметил, что проект сотрудничает с мониторинговыми центрами в региональных штабах, которые находятся на каждой территории, примыкающей к линии боевого соприкосновения."Мы считаем, что наша инициатива должна выйти на полноценный федеральный уровень и должна быть сделана на уровне всего государства. То есть стать аналогом Чрезвычайной государственной комиссии, которая была создана в 1942 году и сосредоточила усилия на сборе данных о преступлениях нацизма, чтобы предъявить ее потом всему миру во время Нюрнбергского трибунала... Сейчас все на уровне консультаций и договоренностей между заинтересованными структурами, но процесс уже запущен и двигается в нужном направлении. Видимо, условия должны еще немного созреть для этого", - заключил Мирошник.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения специальной военной операции.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника &gt;&gt;
https://ria.ru/20231120/prestupleniya-1910561117.html
https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html
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родион мирошник, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Сергей Лавров, В мире
МИД: Россия может создать структуру для фиксации преступлений Украины

Мирошник: Москва может создать структуру для фиксации преступлений Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия может создать структуру, аналогичную Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны (ЧГК), для фиксации преступлений Киева, сейчас ведутся консультации с заинтересованными структурами, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник указал, что МИД России совместно с "Лабораторией интеллектуального анализа данных" ИМИ МГИМО разработали программную основу для базы по фиксации преступной деятельности Киева.
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"Наши коллеги из МГИМО и Института системного программирования РАН разработали программное обеспечение, которое позволяет систематизировать данные об инцидентах, наносить на карты, фиксировать, сравнивать и анализировать полученные массивы", - отметил дипломат.
Он отметил, что проект сотрудничает с мониторинговыми центрами в региональных штабах, которые находятся на каждой территории, примыкающей к линии боевого соприкосновения.
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"Мы считаем, что наша инициатива должна выйти на полноценный федеральный уровень и должна быть сделана на уровне всего государства. То есть стать аналогом Чрезвычайной государственной комиссии, которая была создана в 1942 году и сосредоточила усилия на сборе данных о преступлениях нацизма, чтобы предъявить ее потом всему миру во время Нюрнбергского трибунала... Сейчас все на уровне консультаций и договоренностей между заинтересованными структурами, но процесс уже запущен и двигается в нужном направлении. Видимо, условия должны еще немного созреть для этого", - заключил Мирошник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения специальной военной операции.
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