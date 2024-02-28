https://ria.ru/20240228/poslanie-1930043925.html
Стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина
Стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина - РИА Новости, 28.02.2024
Стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина
Участники послания президента Владимира Путина Федеральному собранию имеют право пронести с собой карманные зажигалки, зарегистрированные лекарства в заводской... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:16
2024-02-28T17:16
2024-02-28T17:16
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Участники послания президента Владимира Путина Федеральному собранию имеют право пронести с собой карманные зажигалки, зарегистрированные лекарства в заводской упаковке и небольшие плакаты, а вот еду, электронные сигареты, вейпы и животных придется оставить дома, следует из материалов к мероприятию для аккредитованных журналистов. Так, в списке предметов, запрещенных к проносу на мероприятие, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, значится пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкогольные напитки и любые животные. Запрещено брать с собой жидкости объемом свыше 50 мл (к ним относится и парфюмерия), флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4). Бытовая химия, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов также запрещены к проносу. При этом разрешено брать с собой карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям медицинские корсеты и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Не запрещается иметь с собой религиозные книги для личного использования и кресла-коляски. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера — с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , москва, медиа - общество
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Москва, Медиа - Общество
Стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина
На послание Путина запретили проносить еду, алкоголь, вейпы, флаги и животных
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Участники послания президента Владимира Путина Федеральному собранию имеют право пронести с собой карманные зажигалки, зарегистрированные лекарства в заводской упаковке и небольшие плакаты, а вот еду, электронные сигареты, вейпы и животных придется оставить дома, следует из материалов к мероприятию для аккредитованных журналистов.
Так, в списке предметов, запрещенных к проносу на мероприятие, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, значится пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкогольные напитки и любые животные. Запрещено брать с собой жидкости объемом свыше 50 мл (к ним относится и парфюмерия), флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4). Бытовая химия, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов также запрещены к проносу.
Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании
При этом разрешено брать с собой карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям медицинские корсеты и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Не запрещается иметь с собой религиозные книги для личного использования и кресла-коляски. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ.
В соответствии с Конституцией, президент России
ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера — с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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