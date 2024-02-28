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Песков отказался раскрывать подробности послания Путина - РИА Новости, 28.02.2024
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12:43 28.02.2024 (обновлено: 12:44 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/poslanie-1929960637.html
Песков отказался раскрывать подробности послания Путина
Песков отказался раскрывать подробности послания Путина - РИА Новости, 28.02.2024
Песков отказался раскрывать подробности послания Путина
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания главы государства Федеральному собранию и предложил... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:43
2024-02-28T12:44
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания главы государства Федеральному собранию и предложил дождаться его в четверг в полдень. "Никогда мы этого всего не рассказываем, давайте дождемся - завтра в полдень все будет сказано", - ответил Песков на вопрос журналистов о подробностях послания Путина. Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы. Как сообщал Песков, Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Традиционно на мероприятие приглашаются члены кабмина, депутаты и сенаторы, общественные деятели. В этом году, как и в прошлом, среди гостей будут и участники спецоперации. В этом году россияне смогут посмотреть выступление президента не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Во вторник представитель сети "Синема 5" сообщил, что послание Путина покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, это было самое продолжительное его обращение, оно же было первым посланием с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в 2022 году его не было, как и в 2017 году.
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929742744.html
https://ria.ru/20240226/poslanie-1929459004.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Песков отказался раскрывать подробности послания Путина

Песков предложил дождаться послания Путина и услышать его содержание самим

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания главы государства Федеральному собранию и предложил дождаться его в четверг в полдень.
"Никогда мы этого всего не рассказываем, давайте дождемся - завтра в полдень все будет сказано", - ответил Песков на вопрос журналистов о подробностях послания Путина.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Зюганов ждет, что Путин в послании объявит об изменениях структуры власти
27 февраля, 12:26
Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы.
Как сообщал Песков, Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Традиционно на мероприятие приглашаются члены кабмина, депутаты и сенаторы, общественные деятели. В этом году, как и в прошлом, среди гостей будут и участники спецоперации.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании
26 февраля, 07:17
В этом году россияне смогут посмотреть выступление президента не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Во вторник представитель сети "Синема 5" сообщил, что послание Путина покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, это было самое продолжительное его обращение, оно же было первым посланием с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в 2022 году его не было, как и в 2017 году.
Молодые люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в магазине техники и электроники в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России
27 февраля, 12:29
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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