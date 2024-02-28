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Песков отказался раскрывать подробности послания Путина

Песков отказался раскрывать подробности послания Путина - РИА Новости, 28.02.2024

Песков отказался раскрывать подробности послания Путина

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания главы государства Федеральному собранию и предложил... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:43

2024-02-28T12:43

2024-02-28T12:44

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей послания главы государства Федеральному собранию и предложил дождаться его в четверг в полдень. "Никогда мы этого всего не рассказываем, давайте дождемся - завтра в полдень все будет сказано", - ответил Песков на вопрос журналистов о подробностях послания Путина. Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы. Как сообщал Песков, Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Традиционно на мероприятие приглашаются члены кабмина, депутаты и сенаторы, общественные деятели. В этом году, как и в прошлом, среди гостей будут и участники спецоперации. В этом году россияне смогут посмотреть выступление президента не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Во вторник представитель сети "Синема 5" сообщил, что послание Путина покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, это было самое продолжительное его обращение, оно же было первым посланием с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в 2022 году его не было, как и в 2017 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024