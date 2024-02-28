Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/pomosch-1929909377.html
Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине
Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине
США должны прекратить поддержку Украины до тех пор, пока не завершат строительство стены на границе с Мексикой для защиты американской границы, заявил РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:13
2024-02-28T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3beb07cc4bddc5e0411746c2b319b518.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США должны прекратить поддержку Украины до тех пор, пока не завершат строительство стены на границе с Мексикой для защиты американской границы, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст. "Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", - сообщил он агентству. Вместе с тем, он положительно оценил возможность объединения в один законопроект средств на финансирование Украины и обеспечения безопасности границы США. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240228/tsru-1929847326.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5e11b71848f3338b705568fa1689b583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине

Кандидат в сенат Раст призвал США прекратить поддержку Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США должны прекратить поддержку Украины до тех пор, пока не завершат строительство стены на границе с Мексикой для защиты американской границы, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст.
"Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", - сообщил он агентству.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
Вместе с тем, он положительно оценил возможность объединения в один законопроект средств на финансирование Украины и обеспечения безопасности границы США.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Даже если Киев против". ЦРУ указало на главную цель
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала