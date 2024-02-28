https://ria.ru/20240228/pomosch-1929909377.html

Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине

Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине - РИА Новости, 28.02.2024

Кандидат в сенат призвал США прекратить помогать Украине

США должны прекратить поддержку Украины до тех пор, пока не завершат строительство стены на границе с Мексикой для защиты американской границы, заявил РИА... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:13

2024-02-28T09:13

2024-02-28T09:13

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США должны прекратить поддержку Украины до тех пор, пока не завершат строительство стены на границе с Мексикой для защиты американской границы, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст. "Я не поддерживаю отправку денег Украине, пока стена на нашей собственной южной границе не будет полностью построена и профинансирована от Мексиканского залива до Тихого океана", - сообщил он агентству. Вместе с тем, он положительно оценил возможность объединения в один законопроект средств на финансирование Украины и обеспечения безопасности границы США. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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в мире, украина, россия, сша