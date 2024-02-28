https://ria.ru/20240228/polsha-1930036401.html

Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границы для торговли

Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границы для торговли - РИА Новости, 28.02.2024

Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границы для торговли

Польша ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:43

2024-02-28T16:43

2024-02-28T20:03

в мире

польша

украина

дональд туск

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

киев

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ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Польша ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск."Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота", — сказал Туск.При этом польский премьер отметил, что такое решение "было бы только временным и болезненным для обеих сторон"."Польша с Украиной имеет превышение экспорта над импортом. Мы намного больше продаем на Украину, чем приходит к нам с Украины. Но только разные группы имеют разные интересы. Некоторые на том, что Украина может торговать без пошлины, очень много зарабатывают, но большинство на этом очень много теряют", — сказал он.Тем не менее Туск заявил, что готов принять решение — и даже жесткое, если речь идет о границе с этой страной.В свою очередь, замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что такой вопрос на переговорах с Польшей не обсуждался. По словам политика, Киев и Варшава смогли найти общий язык и начали работать над решением по разблокировке границы с учетом интересов аграриев из обеих стран.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240228/polsha-1930035651.html

https://ria.ru/20240225/protesty-1929399649.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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в мире, польша, украина, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев