https://ria.ru/20240228/polsha-1930035651.html

В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером

В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером - РИА Новости, 28.02.2024

В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером

Польский профсоюз "Солидарность" требует встречи с премьер-министра страны Дональда Туска с протестующими фермерами и грозит усилением протестов. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:38

2024-02-28T16:38

2024-02-28T16:38

в мире

украина

польша

дональд туск

солидарность

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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польский профсоюз "Солидарность" требует встречи с премьер-министра страны Дональда Туска с протестующими фермерами и грозит усилением протестов. "Премьер Туск должен как можно скорее организовать встречу с протестующими фермерами. Должна быть открытость со стороны господина премьера. Я знаю, что у него плотный график, но ситуация в стране тоже напряженная. Эта ситуация для нас непонятна. Не достаточно только встречи с министром сельского хозяйства или с его заместителем, который полностью растерялся",- заявил журналистам председатель профсоюза "Солидарность" Петр Дуда. "Если нет, то протесты будут усиливаться. "Солидарность" не оставит эту тему. Мы уже многократно показывали, как мы можем защищать работников", - добавил он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240221/madrid-1928779935.html

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в мире, украина, польша, дональд туск, солидарность