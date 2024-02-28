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В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером - РИА Новости, 28.02.2024
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16:38 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/polsha-1930035651.html
В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером
В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером - РИА Новости, 28.02.2024
В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером
Польский профсоюз "Солидарность" требует встречи с премьер-министра страны Дональда Туска с протестующими фермерами и грозит усилением протестов. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:38
2024-02-28T16:38
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украина
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польский профсоюз "Солидарность" требует встречи с премьер-министра страны Дональда Туска с протестующими фермерами и грозит усилением протестов. "Премьер Туск должен как можно скорее организовать встречу с протестующими фермерами. Должна быть открытость со стороны господина премьера. Я знаю, что у него плотный график, но ситуация в стране тоже напряженная. Эта ситуация для нас непонятна. Не достаточно только встречи с министром сельского хозяйства или с его заместителем, который полностью растерялся",- заявил журналистам председатель профсоюза "Солидарность" Петр Дуда. "Если нет, то протесты будут усиливаться. "Солидарность" не оставит эту тему. Мы уже многократно показывали, как мы можем защищать работников", - добавил он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, украина, польша, дональд туск, солидарность
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск, Солидарность
В Польше профсоюз угрожает усилением протестов, требуя встречи с премьером

Дуда: профсоюз "Солидарность" требует встречи с премьером Туском

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров в Варшаве
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польский профсоюз "Солидарность" требует встречи с премьер-министра страны Дональда Туска с протестующими фермерами и грозит усилением протестов.
"Премьер Туск должен как можно скорее организовать встречу с протестующими фермерами. Должна быть открытость со стороны господина премьера. Я знаю, что у него плотный график, но ситуация в стране тоже напряженная. Эта ситуация для нас непонятна. Не достаточно только встречи с министром сельского хозяйства или с его заместителем, который полностью растерялся",- заявил журналистам председатель профсоюза "Солидарность" Петр Дуда.
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"Если нет, то протесты будут усиливаться. "Солидарность" не оставит эту тему. Мы уже многократно показывали, как мы можем защищать работников", - добавил он.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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