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Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - РИА Новости, 28.02.2024
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17:41 28.02.2024 (обновлено: 18:33 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/pmr-1930051881.html
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - РИА Новости, 28.02.2024
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:41
2024-02-28T18:33
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел после обращения депутатов ПМР из-за экономической блокады со стороны Молдавии."Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", — отметили в МИД.Ранее в среду непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.Помимо этого, в Тирасполе напомнили об уникальном положительном опыте российского миротворчества в регионе и статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.В документе отмечается, что парламентарии обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, а также к участникам международного переговорного процесса в формате "5+2" и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.Депутаты ПМР также попросят Международный комитет Красного Креста предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930024508.html
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, в мире, молдавия, ссср, госдума рф, оон, обсе, москва
Россия, В мире, Молдавия, СССР, Госдума РФ, ООН, ОБСЕ, Москва
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

МИД России назвал защиту интересов жителей ПМР и соотечественников приоритетом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел после обращения депутатов ПМР из-за экономической блокады со стороны Молдавии.
"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", — отметили в МИД.
Ранее в среду непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.

После того как стало известно о созыве съезда, некоторые СМИ сообщили, что делегаты собираются просить Москву о присоединении непризнанной республики к России. Властям в Тирасполе пришлось опровергать эти публикации. Так, зампред Верховного совета ПМР Галина Антюфеева назвала подобные сообщения невероятной глупостью.

Помимо этого, в Тирасполе напомнили об уникальном положительном опыте российского миротворчества в регионе и статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.
В документе отмечается, что парламентарии обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, а также к участникам международного переговорного процесса в формате "5+2" и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выступает на VII съезде депутатов всех уровней в Тирасполе. 28 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.
Депутаты ПМР также попросят Международный комитет Красного Креста предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.
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