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Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе - РИА Новости, 28.02.2024
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17:22 28.02.2024 (обновлено: 17:23 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/pmr-1930046531.html
Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе
Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе - РИА Новости, 28.02.2024
Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе
Тирасполь рассчитывает, что Москва будет учитывать в своем решении проживание более 200 тысяч российских граждан в Приднестровье. заявил глава МИД... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:22
2024-02-28T17:23
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тирасполь рассчитывает, что Москва будет учитывать в своем решении проживание более 200 тысяч российских граждан в Приднестровье. заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. "Мы рассчитываем на то, что Россия будет учитывать факт проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан РФ, еще сотни тысяч соотечественников живут в Приднестровье. Конечно, все эти граждане, люди надеются и рассчитывают , что Россия продолжит активное свое участие в процессе урегулирования для того, чтобы не допустить срыва переговорного процесса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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в мире, россия, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев
В мире, Россия, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев
Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе

Тирасполь призвал Москву учитывать проживание тысяч российских граждан в регионе

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Тирасполь. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тирасполь рассчитывает, что Москва будет учитывать в своем решении проживание более 200 тысяч российских граждан в Приднестровье. заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.
"Мы рассчитываем на то, что Россия будет учитывать факт проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан РФ, еще сотни тысяч соотечественников живут в Приднестровье. Конечно, все эти граждане, люди надеются и рассчитывают , что Россия продолжит активное свое участие в процессе урегулирования для того, чтобы не допустить срыва переговорного процесса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства
26 февраля, 22:12
 
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