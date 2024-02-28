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Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе

Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе - РИА Новости, 28.02.2024

Тирасполь призвал Москву учитывать проживание российских граждан в регионе

Тирасполь рассчитывает, что Москва будет учитывать в своем решении проживание более 200 тысяч российских граждан в Приднестровье. заявил глава МИД... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:22

2024-02-28T17:22

2024-02-28T17:23

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тирасполь рассчитывает, что Москва будет учитывать в своем решении проживание более 200 тысяч российских граждан в Приднестровье. заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. "Мы рассчитываем на то, что Россия будет учитывать факт проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан РФ, еще сотни тысяч соотечественников живут в Приднестровье. Конечно, все эти граждане, люди надеются и рассчитывают , что Россия продолжит активное свое участие в процессе урегулирования для того, чтобы не допустить срыва переговорного процесса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T17:22 true PT2M43S

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в мире, россия, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев